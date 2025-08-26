Po velikem derbiju znan glavni izzivalec vodilnih

Spektakularno in zelo enostavno, tako so bile videti predstave vodilnih in stoodstotnih Celjanov v 1. SNL v šestih tekmah, po katerih so zanesljivo na vrhu lestvice z impresivno razliko v golih (+17). Že druga nedeljska petarda v Stožicah (5:0) v dveh tednih – po Olimpiji jo je prejel še Bravo – ni kazala znakov utrujenosti celjskih nogometašev in je bila v službi četrtkove povratne kvalifikacijske tekme za uvrstitev v konferenčno ligo v Ostravi. Celjani bodo proti Baniku branili minimalno prednost z 1:0.

4 gole sta v tej sezoni 1. SNL zabila najboljša strelca Celja Franko Kovačević in Nikita Josifov.

V taboru Olimpije so se po izgubi dveh prvenstvenih točk v Ajdovščini (1:1) še bolj oddaljili od uspešne obrambe naslova prvaka. Nimajo več evropskih tekmovalnih skrbi, le še potovalne, ki so ta trenutek največja za trenerja Erwina van de Looija, saj vplivajo na podobo na domači fronti: pot v Jerevan, kjer bo slovenski prvak igral povratno tekmo z domačim Noahom začel z izidom 1:4, in nazaj bo zeleno-belim vzela veliko moči za nedeljski prvi veliki derbi v sezoni. Že za tridnevno albansko turnejo s srečnim razpletom so Ljubljančani plačali visok davek v prvenstvu in doma izžeti izgubili proti Koprčanom. Nasploh Ljubljančani letos niso imeli sreče s tekmeci v Evropi, kar zadeva potovanja.

Banik s popotnico zmage Tudi četrtkov tekmec Celjanov Banik iz Ostrave je prvenstveno tekmo 6. kroga igral v nedeljo. Na domačem igrišču je z 2:0 premagal Slovacko. Strelca sta bila Slovaka v češkem moštvu Ladislav Almasi in Erik Prekop. Na lestvici z dvema tekmama manj in štirimi točkami zaseda 13. mesto.

Prav nedeljsko soočenje največjih tekmecev, ki sta že zamenjala trenerje, bo presodilo, kdo bo lahko še izzival v dosedanjem delu sezone iz drugega planeta Celjane. Zaostanek osmih točk (Olimpija) in sedmih (Maribora) je že tako velik in bi lahko bil še višji po prvi četrtini prvenstva (devetih kolih). Celjani v nedeljo gostijo najslabše v ligi Domžalčane, v preostalih dveh tekmah pa jih čaka še derbi na Bonifiki in nato domača tekma s predzadnjim Primorjem.

Le s štirimi iz minule sezone

Zakaj so Celjani tako premočni, res le zaradi mojstra na trenerskem stolčku Alberta Riere? Nikakršnih dvomov ni o tem, da je Španec glavni duhovni vodja vseh celjskih odločitev, med katerimi pa najbolj zgovorno in močno izstopajo kadrovske.

Koprčan Isaac Matondo (desno) je zabil prvi gol v tej sezoni. FOTO: Aleksander Golob

Proti Bravu so bili v začetni enajsterici igrali le štirje igralci iz minule sezone,sta še v minuli sezoni igrala v 2. SNL, vratarje bil v drugem moštvu Evertona,je prišel iz Rusije,nadaljuje svoje domžalsko prebujanje,je Celjan šele dober teden dni. Ta pisana in na papirju prav nič zastrašujoča enajsterica (dopolnjuje jo še Nigerijec) je Bravu, ki je v prejšnjem krogu v Ljudskem vrtu osvojil točko (3:3), v prvih 45 minutah nasula štiri gole.

Pred nedeljskim velikim derbijem v Stožicah zeleno-bele čaka še gostovanje v Armeniji, vijolične pa morda srečanje z novim trenerjem. FOTO: Voranc Vogel

Riera in športni direktorsta s selekcioniranjem razkrila najšibkejše točke tekmecev. Celjani so bili pogumni in zelo uspešni pri slovenskih fantih in tistih, ki so že imeli slovenske izkušnje, česar ni mogoče reči za Ljubljančane, Mariborčane in Koprčane. Imela sta pogum in dober občutek za povratnike iz tujine, ki so za slovensko ligo še vedno dodana vrednost, in ne potrebujejo predolgega ter negotovega privajanja na okolje in 1. SNL. Predvsem pa sta izbrala igralce, ki sodijo v igralni koncept in razmišljanje.

Ob navdušujočih Celjanih in za zdaj še stabilnih Koprčanih so Mariborčani tisti, ki imajo še največ neizkoriščenih potencialov. Selektorji v Ljudskem vrtu morajo biti zato zelo pazljivi pri izbiri trenerja, ki bo znal oblikovati uigran orkester in iz najboljših posameznikov potegniti največ, kar se da.