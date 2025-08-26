1. SNL

Po velikem derbiju znan glavni izzivalec vodilnih

Po 6. krogu 1. SNL so Celjani prvi s stoodstotnim izkupičkom. Olimpija si še ni opomogla, zaostaja že za osem točk.
Fotografija: Nikita Josifov je v tej sezoni eden od najbolj udarnih celjskih igralcev. Foto: Leon Vidic
Odpri galerijo
Nikita Josifov je v tej sezoni eden od najbolj udarnih celjskih igralcev. Foto: Leon Vidic

gorazd-nejedly
Gorazd Nejedly
26.08.2025 ob 06:53
gorazd-nejedly
Gorazd Nejedly
26.08.2025 ob 06:53

Poslušajte

Čas branja: 4:57 min.

Spektakularno in zelo enostavno, tako so bile videti predstave vodilnih in stoodstotnih Celjanov v 1. SNL v šestih tekmah, po katerih so zanesljivo na vrhu lestvice z impresivno razliko v golih (+17). Že druga nedeljska petarda v Stožicah (5:0) v dveh tednih – po Olimpiji jo je prejel še Bravo – ni kazala znakov utrujenosti celjskih nogometašev in je bila v službi četrtkove povratne kvalifikacijske tekme za uvrstitev v konferenčno ligo v Ostravi. Celjani bodo proti Baniku branili minimalno prednost z 1:0.

4 gole sta v tej sezoni 1. SNL zabila najboljša strelca Celja Franko Kovačević in Nikita Josifov.

V taboru Olimpije so se po izgubi dveh prvenstvenih točk v Ajdovščini (1:1) še bolj oddaljili od uspešne obrambe naslova prvaka. Nimajo več evropskih tekmovalnih skrbi, le še potovalne, ki so ta trenutek največja za trenerja Erwina van de Looija, saj vplivajo na podobo na domači fronti: pot v Jerevan, kjer bo slovenski prvak igral povratno tekmo z domačim Noahom začel z izidom 1:4, in nazaj bo zeleno-belim vzela veliko moči za nedeljski prvi veliki derbi v sezoni. Že za tridnevno albansko turnejo s srečnim razpletom so Ljubljančani plačali visok davek v prvenstvu in doma izžeti izgubili proti Koprčanom. Nasploh Ljubljančani letos niso imeli sreče s tekmeci v Evropi, kar zadeva potovanja.

Banik s popotnico zmage

Tudi četrtkov tekmec Celjanov Banik iz Ostrave je prvenstveno tekmo 6. kroga igral v nedeljo. Na domačem igrišču je z 2:0 premagal Slovacko. Strelca sta bila Slovaka v češkem moštvu Ladislav Almasi in Erik Prekop. Na lestvici z dvema tekmama manj in štirimi točkami zaseda 13. mesto.

Prav nedeljsko soočenje največjih tekmecev, ki sta že zamenjala trenerje, bo presodilo, kdo bo lahko še izzival v dosedanjem delu sezone iz drugega planeta Celjane. Zaostanek osmih točk (Olimpija) in sedmih (Maribora) je že tako velik in bi lahko bil še višji po prvi četrtini prvenstva (devetih kolih). Celjani v nedeljo gostijo najslabše v ligi Domžalčane, v preostalih dveh tekmah pa jih čaka še derbi na Bonifiki in nato domača tekma s predzadnjim Primorjem.

Le s štirimi iz minule sezone

Zakaj so Celjani tako premočni, res le zaradi mojstra na trenerskem stolčku Alberta Riere? Nikakršnih dvomov ni o tem, da je Španec glavni duhovni vodja vseh celjskih odločitev, med katerimi pa najbolj zgovorno in močno izstopajo kadrovske.

Koprčan Isaac Matondo (desno) je zabil prvi gol v tej sezoni. FOTO: Aleksander Golob
Koprčan Isaac Matondo (desno) je zabil prvi gol v tej sezoni. FOTO: Aleksander Golob
Proti Bravu so bili v začetni enajsterici igrali le štirje igralci iz minule sezone, Juan Nieto, Artemijus Tutyškinas, Mario Kvesić in Žan Karničnik. Florjan Jevšenak in Ivica Vidović sta še v minuli sezoni igrala v 2. SNL, vratar Žan Luk Leban je bil v drugem moštvu Evertona, Matija Boben je prišel iz Rusije, Danijel Šturm nadaljuje svoje domžalsko prebujanje, Matej Poplatnik je Celjan šele dober teden dni. Ta pisana in na papirju prav nič zastrašujoča enajsterica (dopolnjuje jo še Nigerijec Papa Daniel) je Bravu, ki je v prejšnjem krogu v Ljudskem vrtu osvojil točko (3:3), v prvih 45 minutah nasula štiri gole.

Pred nedeljskim velikim derbijem v Stožicah zeleno-bele čaka še gostovanje v Armeniji, vijolične pa morda srečanje z novim trenerjem. FOTO: Voranc Vogel
Pred nedeljskim velikim derbijem v Stožicah zeleno-bele čaka še gostovanje v Armeniji, vijolične pa morda srečanje z novim trenerjem. FOTO: Voranc Vogel
Riera in športni direktor Genadij Golubin sta s selekcioniranjem razkrila najšibkejše točke tekmecev. Celjani so bili pogumni in zelo uspešni pri slovenskih fantih in tistih, ki so že imeli slovenske izkušnje, česar ni mogoče reči za Ljubljančane, Mariborčane in Koprčane. Imela sta pogum in dober občutek za povratnike iz tujine, ki so za slovensko ligo še vedno dodana vrednost, in ne potrebujejo predolgega ter negotovega privajanja na okolje in 1. SNL. Predvsem pa sta izbrala igralce, ki sodijo v igralni koncept in razmišljanje.

Ob navdušujočih Celjanih in za zdaj še stabilnih Koprčanih so Mariborčani tisti, ki imajo še največ neizkoriščenih potencialov. Selektorji v Ljudskem vrtu morajo biti zato zelo pazljivi pri izbiri trenerja, ki bo znal oblikovati uigran orkester in iz najboljših posameznikov potegniti največ, kar se da.

Prva liga Telemach

Celje       6       6       0       0       20:3       18

Koper       6       4       1       1       12:7       13

Maribor       6       3       2       1       15:9       11

Aluminij       6       3       1       2       9:9       10

Olimpija       6       3       1       2       9:10       10

Radomlje       6       3       0       3       8:11       9

Bravo       6       2       1       3       10:13       7

Mura       6       1       1       4       5:9       4

Primorje       5       1       1       3       5:12       3

Domžale       6       0       0       6       4:15       0

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nogomet 1. SNL Celje Olimpija Bravo

Priporočamo

Premium
Franc Šegovc, vodja legendarnih Štirih kovačev, za vedno odložil harmoniko (FOTO)
Baba Vanga: ti astrološki znaki imajo največ sreče (a le pod enim pogojem)
Pretresljivi posnetki nesreče, v kateri je življenje izgubil komaj 18-letni voznik (FOTO)
Nekdanji šef Cie pred kamerami: »Putin bo ustavil vojno samo, če ...«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Franc Šegovc, vodja legendarnih Štirih kovačev, za vedno odložil harmoniko (FOTO)
Baba Vanga: ti astrološki znaki imajo največ sreče (a le pod enim pogojem)
Pretresljivi posnetki nesreče, v kateri je življenje izgubil komaj 18-letni voznik (FOTO)
Nekdanji šef Cie pred kamerami: »Putin bo ustavil vojno samo, če ...«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.