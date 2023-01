Po tekmovalnem postu sledi izpit

Pogled iz slovenskega zornega kota k pričakovanju letošnjega prvega turnirja sezone za teniški grand slam ne ponuja nikakršnega presenečenja. Udeleženki bosta Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, z naskokom naši najboljši igralki. V moški konkurenci slovenske navzočnosti ni, na dlani je bilo, da bosta zadnji slovesi od vrhunske teniške karavane Aljaža Bedeneta in Blaža Kavčiča ponudili praznino ...

Za začetek ima 25-letna Konjičanka Tamara Zidanšek krepko težjo nalogo, saj ji je žreb v Melbournu podelil Ons Jabeur, številko 2 s svetovne lestvice. Res pa pogled v preteklost razkriva tudi zanimivo bilanco: vodilna slovenska teniška igralka, zdaj na 88. mestu razvrstitve WTA, je s Tunizijko igralka dvakrat, bera je polovična. Leta 2016 je bila boljša Ons, tri leta pozneje na turnirju v Rimu pa Tami, kot v domačih teniških in prijateljskih krogih pravijo Zidanškovi.

Po tisti nepozabni uvrstitvi v polfinale OP Francije leta 2021 v Parizu in nato še v istem poletju lovoriki na turnirju WTA v Lozani so Štajerki strokovnjaki napovedali sanjsko kariero in prodor k vrhu lestvice. Bila je že na visokem 22. mestu, sledila pa je sezone krize, zdravstvenih težav, tudi z zoprnimi posledicami okužbe s koronavirusom, menjave trenerja itn.

A nato se je jeseni resno lotila treninga, zato tudi izpustila velenjski nastop v pokalu Billie Jean King med Slovenijo in Kitajsko, zdaj pa nestrpno pričakuje izziv Melbourna 2023. »Že odkar sem vstopila v pripravljalno obdobje, se počutim dobro. Pomembno je, da sem zdrava in dobro pripravljena. Dejansko bo že prva tekma velik izziv, saj bom lahko že takoj na začetku sezone igrala proti eni od najboljših igralk na svetu. Moj cilj pa je vedno zmaga,« je sporočila iz Avstralije, kjer je sicer v zadnjih tednih nastopila na dveh turnirjih.

Imeniten jesenski spomin na Velenje

Zgodba Kaje Juvan je drugačna. Ne glede na to, da je zdaj na 106. mestu lestvice WTA nižje od omenjene Štajerke, je bil njen korak navzgor v prejšnji sezoni bolj viden. Pa ne le po tekmovalni plati. Zelo resno se je namreč lotila kondicijskega treninga, ki ga vodita dva trenerja, domači strokovnjak za telesno pripravo Miran Kotnik in slovaški Maroš Molnar. Na turnirjih je ni bilo od septembrskega Portoroža, v spominu ostaja njen sijajni nastop na omenjeni tekmi s Kitajkami. »Zelo rada igram v ekipnem tekmovanju in se že zdaj veselim pomladnega izziva proti Romunkam,« je poudarila.

V Avstraliji ni več omejitev. Lahko gremo kamor koli, toda večinoma smo v teniškem centru, pravi Kaja Juvan.

Ne glede na to turnirsko sušo pa ji vsaj za uvod v Melbournu pripada vloga favoritinje proti francoski kvalifikantki Seleni Janičijević. »Res me že lep čas ni bilo na turnirjih, zato sem se tudi razveselila snidenja s prijateljicami v karavani. Seveda se zavedam, da potrebujem tekmovalne nastope, zadnje dneve treninga sem seveda namenila kar najboljši pripravi na melbournski start,« je sporočila naša obetavna igralka iz Avstralije, kjer se zdaj počuti kot nekoč: »Ni več omejitev zaradi širitve virusa. Lahko gremo kamor koli, res pa je, da smo večinoma v teniškem klubu in odštevamo do začetka turnirja ...«