Po španski še češka ura resnice

Izidi in pari EP do 21 let, skupina C – Rusija : Islandija 4:1 (Fedor Halov 31., Najir Tihnizjan 42., Arsen Zaharjan 45., Denis Makarov 53.; Sveinn Gudjohnsen 59.), Francija : Danska 0:1 (Anders Dreyer 75.); skupina D – Anglija : Švica 0:1 (Dan Ndoye 78.), Portugalska : Hrvaška 1:0 (Fabio Vieira 68.); danes, skupina B – Slovenija – Češka (18), Španija – Italija (21); skupina A – Madžarska – Romunija (18), Nemčija – Nizozemska (21); jutri, skupina C: Islandija – Danska (15), Rusija – Francija (21); skupina D: Portugalska – Anglija (21), Hrvaška – Švica (18).

je najmlajšega članaprepustil. Enaindvajsetletnemu Idrijčanu se tekmovalna vrnitev v mlajšo reprezentančno selekcijo ni izšla najbolj srečno. Toda zveznega igralca Rijeke po premočni Španiji in po dveh prostih dnevih na evropskem prvenstvu v nogometu do 21 let pravi izziv in preizkus vrednosti čakata danes (18.00) v Celju proti Češki.Proti Španiji smo pokazali premalo, toda hkrati vemo, da smo dali vse, kar je bilo v naši moči. So podrobnosti, ki bi jih lahko izpeljali drugače in jih je mogoče izboljšati.Igrali smo proti najbrž eni od najmočnejših reprezentanc na svetu. Zavedali smo se španske moči, a hkrati smo bili samozavestni. Mislim, da nam niso šle na roko tudi nekatere akcije, ki bi se lahko izšle v naš prid in bi vplivale na nadaljevanje tekme. Če ne drugega, bi lahko dlje zdržali.Smo. Morda manjka svežina, ampak ko sem na igrišču, tega ne čutim. Sem v ritmu, ko igram tekmo vsake tri dni, zato ne bi smelo biti vprašanje o kondicijski formi. Še toliko bolj, ker jo utrjuje reprezentančni dres.Španija je v drugem svetu, Češka je bliže nam. Španci imajo žogo v svojih nogah, zaradi česar smo porabljali preveč moči v branjenju. Za njihov presing nismo imeli ustreznega odgovora.Kar zadeva pristop, ne bo nič drugače, dali bomo maksimum. Precej bolj pametno se bo treba lotiti tekme. Kljub vsemu še nič ni izgubljenega in tekmujemo, ne sodelujemo. Šest točk je še v igri, tudi s točko bomo še v igri za napredovanje. Proti Špancem nam je zmanjkalo kombinatorike, ki je bila pomembna za to, da bi lahko varčevali z močmi. Živčnost je bila morda prevelika in je vplivala na našo odzivnost.Čehi igrajo povsem drugače. So zelo agresivni, fizično močni, igrajo zelo tekmovalno. Ni videti lepote v igri ali kombinatorike, poskušajo s hitrimi in kratkimi kombinacijami. Radi preskakujejo igralne linije in z dolgimi žogami osvajajo prostor. A tudi za takšne tekmece veljajo enake zahteve, treba bo biti maksimalno zbran.