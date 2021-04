Po slovesu separatistov Uefa še bolj enotna

Evropska nogometna družina je delovala na včerajšnjem kongresu še bolj enotno kot dan prej, ko se je nepripravljena soočila z novico o ustanovitvi t. i. superlige. Navzoče v Švici sta podprla predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach, vseh 55 delegatov Uefe je soglasno podprlo predloge predsednika Aleksandra Čeferina, ki bo v naslednjem obdobju potreboval tudi pridobljene pravne in odvetniške izkušnje za spopad s separatisti. Čeferin ni zaprl vrat nikomur med dvanajsterico klubov iz Anglije, Španije in Italije, ki ne bodo dobili ugledne družbe iz soseščine. »Uefa že 70 let gradi nogomet in zastopa njegove interese in vsakršen predlog brez podpore Uefe za nas ni sprejemljiv,« je zatrdil tudi predsednik PSG Naser Al Helaifi, ki je dobil – skupaj s predsednikom Bayerna Karlom-Heinzom Rummeniggejem – triletni sedež v izvršnem odboru Uefe kot predstavnik združenja klubov ECA. Čeferin je odprl kongres, ki so ga lani zaradi pandemije prestavili iz Minska ob Ženevsko jezero, s 34 minut in 45 sekund dolgim govorom. Raznolikost nas bogati »Moder človek je nekoč rekel: v primeru krize imate tri možnosti – lahko ji dovolite, da vas zaznamuje, da vas uniči ali da vas okrepi. Jasno je, katero možnost smo izbrali. Na igrišču bodo naša tekmovanja vselej odprta za vse, tekem pa ne bomo igrali ob koncih tedna. Ob igrišču bo Uefa ostala krovna nogometna hiša, klubi pa bodo ustrezno slišani. To je ravnovesna in usklajena ambicija. Kot je rekel Albert Camus: ravnovesje zahteva napor in pogum. Družba, ki premore pogum, je družba prihodnosti. Gradimo nogomet prihodnosti, peščica sebičnih ljudi pa želi ubiti čudovito igro. V času krize imamo dve možnosti: lastni interes in solidarnost. Izbrali smo solidarnost, to je izbira, za katero nam ne bo nikdar žal in nam omogoča, da bomo izšli iz krize še močnejši mi in nogomet,« je zatrdil Čeferin v Montreuxu. »Nemudoma moramo ustaviti ideološki premik, ki je vzniknil v zadnjih letih. Izpad iz lige prvakov za nekatere ni več športni neuspeh, pač pa industrijsko tveganje, ki si ga ne morejo privoščiti. Toda raznolikost nas bogati, Uefina tekmovanja potrebujejo atalante, celtice, zagrebške diname in galatasaraye,« je dodal Čeferin.

Kongresa so se udeležili predsedniki in generalni sekretarji 55 Uefinih članic, torej nacionalnih zvez, delegati so potrdili več točk dnevnega reda. Ob omenjenih članih ECA so dobili štiriletni mandat v izvršnem odboru še Gabriele Gravina (Ita), Karl-Erik Nilsson (Šve), Aleksander Djukov (Rus), David Gill (Ang), Zbigniew Boniek (Pol), Rainer Koch (Nem), Servet Yardimci (Tur) in Just Spee (Niz). Prvi mož španske lige Javier Tebas je dobil sedež v IO kot predstavnik združenja evropskih lig. Naslednjič na Dunaju Delegati so sprejeli finančno poročilo za poslovno leto 2019/20 in potrdili finančni načrt za poslovno leto 2021/22, Čeferinov protikandidat na volitvah leta 2016 Michael van Praag pa je postal častni član Uefe. Naslednji kongres Uefe bo 11. maja 2022 na Dunaju (»Takrat je tam resnično lepo vreme,« je dodal Čeferin.), toda Uefo čakajo dotlej veliki, v resnici zgodovinski izzivi. Kongres je soglasno sprejel skupno izjavo v boju zoper dvanajsterico v superligi: »Vemo, moralno, kaj je na mizi, in bomo z vsemi močmi zaščitili nogomet pred sebičnim klanom, ki ga prav nič ne skrbi za igro. Mi smo evropski nogomet, oni niso.«

