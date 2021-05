Po slehernem porazu zagrizejo črvi dvoma

Pod velikim pritiskom

Olimpija 32 16 10 6 44:26 58

Maribor 32 15 11 6 57:38 56

Mura 32 15 10 7 42:23 55

Domžale 32 13 12 7 47:34 51

Koper 32 11 9 12 39:45 42

Bravo 32 9 13 10 33:33 40

Tabor 32 11 7 14 37:40 40

Aluminij 31 7 11 13 22:40 32

Celje 32 8 7 17 27:40 31

Gorica 31 5 8 18 21:50 23

Zanimivo dogajanje na slovenski nogometni sceni, na kateri se obeta še nadvse ogorčen (tro)boj za naslov državnega prvaka med Olimpijo (58 točk), Mariborom (56) in Muro (55), pozorno spremlja tudi. Nekdanji selektor naše izbrane vrste, ki je kot trener vodil vse tri klube, se že veseli velikega nedeljskega derbija med zeleno-belimi in vijoličnimi v Stožicah (16.45).»V slehernem prvenstvu imajo derbiji prav posebno vrednost, zato so vselej še posebno zanimivi. Pri nas to velja za dvoboje med Olimpijo in Mariborom, ki bo tokrat še toliko bolj razburljiv, ker bo odločal o prvem mestu na lestvici. Ljubljančani imajo kot vodilni še dve točki prednosti, toda Štajerci bi jih z zmago prehiteli in se zavihteli na vrh,« je uvodoma dejal Prašnikar in pribil, da ne pri Olimpiji, ki je v sredo po bledi predstavi v Domžalah klonila z 0:2 (29.,38.), niti pri Mariboru zdaj niso v blesteči formi.»Po vsakem porazu začnejo moštvo glodati črvi dvoma, strokovni štab in igralci se sprašujejo, kje so zdaj, kaj so naredili narobe ... Tako je zdaj skoraj zagotovo tudi pri članih Olimpije, potem so izgubili z Domžalčani. Ljubljančani so sicer v določenih kombinacijah sestavili zanimiv mozaik, ki pa se je zaradi kartonov in poškodb malo porušil,« je opazil 68-letni strokovnjak iz Šmartnega ob Paki, ki ga sicer zadnja zmaga rumenih ni presenetila. »Domžalčani so v pozitivnem trendu. Iz velike krize, v kateri so bili še na začetku sezone, so se pobrali in zdaj lepo korakajo proti vrhu,« je ocenil Prašnikar ter se vrnil k vodilnima slovenskima nogometnima kluboma.»Če vsako sezono na novo sestavljaš ekipo, kot jo pri Olimpiji, je težko zgraditi igro, ki bazira na igralcih in vzorcih. Zaradi vseh sprememb je na neki način kar presenetljivo, da so Ljubljančani v vrhu,« je presodil in se z mislimi preselil k Mariboru, ki že vrsto let velja za enega od najbolj stabilnih klubov pri nas.»Toda v zadnjem obdobju svoje igre nikakor ne dvignejo na želeno raven. Ker so glede tega daleč od pričakovanj, je prisotno precejšnje razočaranje, posledično čutijo velik pritisk,« je tudi iz lastnih izkušenj povedal nekdanji trener vijoličnih in pristavil, da težave v mariborskem klubu niso »od včeraj, ampak že od predvčerajšnjim«. Ko so problemi enkrat globlje narave, jih seveda težko rešiš čez noč.»V nogometu ne gre tako preprosto, da prideš in rečeš, da boš jutri zmagal. No, v redkih primerih lahko nov veter prinese tudi svežo energijo, največkrat pa to ne gre tako hitro,« je poudaril Prašnikar, ki prav nič ne zavida zdajšnjemu trenerju 15-kratnih državnih prvakov. »Zdaj je res v težkem položaju, v kakršnem doslej verjetno še ni bil,« je presodil izkušeni Šmarčan in glede derbija dodal, da bo uspešnejše tisto moštvo, ki bo naredilo manj napak.»Ker sta obe ekipi precej nezanesljivi, je težko kar koli napovedati. Marsikaj bo odvisno od naključij, tekmo pa lahko odločijo že malenkosti. Recimo, da je Olimpija bližje neodločenemu izidu kot katero od obeh moštev zmagi,« je sklenil Prašnikar.