Po slabem treningu vzdušje takšno, da se lahko reže

Najboljši slovenski tekmovalci v nordijskih panogah so že v nizkem startu in že nestrpno – nekateri bolj, drugi manj – pričakujejo začetek nove sezone svetovnega pokala. Prvi jo bodo odprli smučarski skakalci, ki se bodo čez teden dni zbrali v Visli, kjer bodo imeli uvodni tekmi. Od Slovencev bodo na Poljsko odpotovali Tilen Bartol, Žiga Jelar, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Anže Semenič in Timi Zajc.



V strokovnem vodstvu naše reprezentance pred startom nove tekmovalne zime niso spreminjali visokih ciljev, ki so si jih zastavili že spomladi. »V svetovnem pokalu bomo v posamični konkurenci z najboljšim skakalcem v skupni razvrstitvi merili med najboljšo šesterico, v pokalu narodov pa do tretjega mesta.



Na obeh svetovnih prvenstvih, planiškem v smučarskih poletih (med 10. in 13. decembrom) in nordijskem v Oberstdorfu (med 22. februarjem in 7. marcem 2021), pa bomo napad(a)li kolajno,« je na novinarski konferenci na daljavo ponovil glavni trener skakalne vrste Gorazd Bertoncelj in pohvalil svoje izbrance, češ da bolj ali manj vsi skačejo na visoki ravni, pri čemer nikogar ni želel posebej izpostavljati.

Eni v Kranju, drugi v Planici

Za Vislo se brusijo na ledenih smučinah v Kranju (Žiga Jelar in Peter Prevc) in Planici (Tilen Bartol, Anže Lanišek in Timi Zajc). »Odločili smo se, da bodo tisti, ki jim bolj ustreza kranjska naprava, sklepne priprave opravili pod Šmarjetno goro, tisti, ki se bolje počutijo na veliki skakalnici v Planici, pa na Bloudkovi velikanki,« je pojasnil slovenski selektor, najizkušenejši v našem udarnem moštvu Peter Prevc pa je dodatno obrazložil, da v Kranju lažje preizkuša opremo (»Zdaj je, kakršna pač je.«), za nameček mu bolj ustreza zaradi bližine terapij.



»Z njimi sem mislil tehnične preglede za starostnike. Višji ko je EMŠO, bolj je treba skrbeti, da so vsi sklepi redno pregledani in podmazani,« je malce za šalo, malce zares razkril 28-letni as iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki je bil v prejšnji sezoni kot skupno osmi v svetovnem pokalu najvišje uvrščeni Slovenec. V Visli si želi prikazati čim boljše predstave, za začetek pa bi bil zadovoljen z uvrstitvijo do 15. mesta. Kar zadeva sezono, pa je poudaril, da je najpomembnejše biti v dobri formi vse od 20. novembra do finala svetovnega pokala konec marca v Planici. »Pomembno bo tudi zdržati brez padcev. Na treningih sem veliko pozornosti posvetil tudi piljenju doskoka v telemark, pri čemer nisem šparal nog. Bomo videli, kako bom natrenirano realiziral na tekmah,« je radoveden najstarejši od bratov Prevc, novi ambasador za šport, strpnost in ferplej. Na vprašanje, kakšno je v ekipi vzdušje, pa je odvrnil, da je odvisno od treninga. »Ko uspe, je dobro, kadar ne, pa je takšno, da se lahko v 'slačilnici' reže,« je še dejal kapetan slovenske eskadrilje.



Sezona svetovnega pokala v smučarskem teku se bo 27. novembra začela v Ruki na Finskem, naša reprezentanca pa se bo s prvo zvezdnico Anamarijo Lampič na čelu proti severu Evrope odpravila danes. Isti konec tedna se bo na istem prizorišču pri Kuusamu začela tudi nova tekmovalna zima za najboljše nordijske kombinatorce, vendar na Finskem še brez Slovencev.