Po sestrinem podvigu je Cene pozabil na jezo

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lillehammerju, uvodni postaji turneje Raw Air (surov zrak), se je od šesterice Slovencev najbolje odrezal Cene Prevc. S skokoma, dolgima 132 m in 133 m, je pristal na sedmem mestu, s katerim pa ni bil najbolj zadovoljen. Po eni strani zato, ker je v finalu vnovič pokvaril uvrstitev iz uvodne serije, po kateri je bil četrti, po drugi zaradi manjših težav, ki jih imel po drugem (do)skoku, zaradi česar je prejel nekoliko nižje ocene za slog.

Nika Prevc je včeraj postala mladinska svetovna prvakinja. FOTO: Marko Feist

«Malce sem že jezen nase! Že trikrat sem bil uvrščen visoko po prvi seriji, v finalu pa sem malce poslabšal rezultate. Skrajni čas je že, da v drugi seriji spet skočim še bolje! To bo moja naloga za naslednje preizkušnje,« je izjavil Cene Prevc in v hipu pozabil na svojo jezo, ko je izvedel, da se je njegova sestra Nika v Zakopanah okitila z naslovom mladinske svetovne prvakinje. Srednji od bratov Prevc se je v Oslo, kjer bo danes (16.00) na sporedu preizkušnja mešanih ekip, odpravil kot skupno šesti v točkovanju norveške turneje, v vodstvu pa je včerajšnji zmagovalec Stefan Kraft.

Avstrijski šampion, ki je za 24. zmago v svetovnem pokalu poletel 135 in 137 metrov daleč, je za 5,1 točke preskočil nosilca rumene majice Rjojuja Kobajašija (136 m in 134,5 m), na tretjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu pa se je zavihtel Japončev najhujši tekmec v (dvo)boju za veliki kristalni globus, Nemec Karl Geiger (135 m in 134,5 m).

Lanišek še malce rjast

Med elitno petnajsterico se je od slovenskih reprezentantov prebil tudi Anže Lanišek (127 m in 137 m), ki je v finalu s 15. mesta skočil na trinajsto. »Tokrat sem bil še malce rjast. Predvsem v prvi seriji sem skok izvedel preveč grobo, v drugi pa je bilo vse skupaj že precej boljše,« je pojasnil 25-letni Domžalčan, ki je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal izgubil eno mesto, vendar je kot sedmi še vedno naš najboljši skakalec. Že drugo sezono zapovrstjo.

Dvojna zmaga Nike Prevc in Taje Bodlaj Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Zakopanah sta včeraj v vsem sijaju zablesteli 16-letna Nika Prevc in leto mlajša Taja Bodlaj, ki sta se ovenčali z zlato oziroma srebrno kolajno. Tako sta ponovili dvojno (slovensko) zmago Nike Križnar in Eme Klinec z MSP v Kanderstegu 2018. Blizu odličju je bila tudi petouvrščena Jerneja Repinc Zupančič, v finale pa se je uvrstila tudi Nika Vetrih (22.).

Timi Zajc se je od Lillehammerja poslovil na 17. mestu, potem ko je bil po prvem »polčasu« še enajsti, Lovro Kos je v finalu zadržal 22. mesto, Žiga Jelar je z 28. napredoval na 24., Anže Semenič (49.) pa je bil daleč od dobitnikov točk.