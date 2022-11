Po prvi tekmi Lanišek že malo frustriran

Na 134-metrski skakalnici v Visli so minuli konec tedna bolj ali manj uspešno izpeljali uvodno prireditev v poolimpijski tekmovalni zimi 2022/23, katere veliki vrhunec bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju prihodnje leto med 21. februarjem in 5. marcem v Planici.

Na premiernem tekmovanju za svetovni pokal na plastični podlagi so se – vsaj v moški konkurenci – nekako potrdila razmerja moči iz pripravljalnega obdobja in velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), v kateri si je že četrtič naziv poletnega kralja priskakal Dawid Kubacki. Izkušeni as iz Novega Targa je bil – če upoštevamo še uradni trening in kvalifikacije – najboljši v kar osmih serijah, tako da je na veselje številnih navijačev s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo na čelu povsem zasluženo zmagal na obeh tekmah.

»Trener (vodenje poljske reprezentance je spomladi prevzel Avstrijec Thomas Thurnbichler) mi je dejal, da sta bila moja skoka v kvalifikacijah in finalu zelo dobra. Osebno menim, da znam skočiti še bolje, vendar gre pri tem za malenkosti. Na teh podrobnostih bom delal v prihodnjih tednih, ko se bomo pripravljali za nadaljevanje sezone,« je po nedeljski preizkušnji povedal 32-letni Poljak, ki je minuli konec tedna slavil šesto in sedmo zmago v svetovnem pokalu ter oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi.

Dobil potrditev dobre forme

Med Slovenci je Vislo najboljše volje zapuščal državni prvak Anže Lanišek, ki je predvčerajšnjim zablestel z drugim mestom in tako dokazal, da njegovo 25. mesto na prvi tekmi, na kateri je bil veter veliko bolj spremenljiv, ni kazalnik dejanskega stanja.

»V soboto sem imel smolo z razmerami, zaradi česar sem bil malce frustriran. Na drugi tekmi sem si želel pokazati več, in to mi je na srečo tudi uspelo. Tako sem vendarle dobil potrditev, da sem v dobri formi. Upam, da bom v takšnem slogu tudi nadaljeval,« si je po 14. uvrstitvi na oder za najboljše v svetovnem pokalu zaželel 26-letni Domžalčan, ki je imel pri zadnjih besedah že v mislih naslednji preizkušnji 26. in 27. t. m. v Ruki na Finskem, kjer je lani prvič okusil slast zmage med elito.

Da so mu na uvodni tekmi višjo uvrstitev preprečile slab(š)e razmere, so priznavali tudi tuji strokovnjaki. »Anžetu je v obeh sobotnih serijah veter pihal v hrbet, mnogo tekmecev pa je imelo obakrat v zraku podporo vzgornika. To so na tej skakalnici različni svetovi,« je pojasnil Werner Schuster, dolgoletni selektor nemških skakalcev, ki v zadnjih letih deluje kot strokovni komentator na Eurosportu. Da Žaba, kot kličejo člana SSK Mengeš, na prvi preizkušnji še ni mogel pokazati vsega, kar zna, se je strinjal tudi nekdanji avstrijski skakalec Martin Koch.

»Anžetovi odskoki so zelo natančni, prehodi v letenje silno tekoči, v zraku pa je izjemno aerodinamičen. V njegovih nastopih je pravzaprav težko najti kakšne napake,« je ocenil 40-letni Beljačan, ki je – tako kot Schuster – v Visli precej več pričakoval od preostalih slovenskih skakalcev in skakalk. Miha Šimnovec