Po pretresu v Domžalah brez rešitve za dva »brezdomca«

Prvoligaški nogometni ples je pet pred dvanajsto doživel pretres, današnja otvoritev sezone med Radomljami in Aluminijem (20.15) je pred prvim žvižgom dobila črno piko. V Domžalah so s hipno, nenapovedano odločitvijo o zaprtju glavne tribune v težave spravili dva prvoligaša in podčrtali težave z infrastrukturo, ki ostajajo glavna težava slovenskega nogometa. Pred začetkom sezone ni vse črno, daleč od tega, rekordne številke iz minule z več kot 3 milijoni gledalcev potrjujejo, da zanimanje za nogomet tudi na domačih zelenicah raste.

Prah po evropskem polomu Olimpije v Kazahstanu se še ni dobro polegel, že je v MNZ Ljubljana prišlo do novega pretresa. Domžalska občina je dva dni pred začetkom nove sezone sporočila, da glavna tribuna štadiona, ki gosti tekme Domžal in Radomelj v prvi ligi, ni več ustrezna. »Tudi mi smo bili presenečeni, tri tedne nazaj smo izvedeli, da naj bi zaradi statičnih pomanjkljivosti v konstrukciji, zaradi česar je v nevarnosti del strehe, zaprli del glavne tribune. Bili smo na sestankih, kjer smo se pogovarjali o rešitvah, a le za delno zaprtje, novica o popolnem zaprtju tribune je presenetila tudi nas,« pojasnjuje generalni sekretar nogometne zveze Martin Koželj.

Generalni sekretar nogometne zveze Martin Koželj pojasnjuje, da je novica iz Domžal presenetila tudi njih. FOTO: Leon Vidic

Kako naprej? Pred praznimi tribunami dva od desetih prvoligašev ne bosta igrala, zatrjuje Koželj. Drugo možnost predstavlja štadion Radomelj z vrhunsko zelenico, ki pa brez strehe na tribuni, ustreznih prostorov za medije in predvsem brez žarometov ne izpolnjuje kriterijev za prvoligaški nogomet.

»Želimo si, da bi se razvijali naprej, zato imamo vzpostavljene kriterije, ki so v veljavi. Če bo prišlo do kompromisa, bo to kompromis navzdol, kar nikoli ni dobro. Najprej pa morata kluba izraziti željo, kje želita igrati, potem pa bomo iskali rešitve,« na temo Domžal še dodaja Koželj.

Na domžalskem stadionu se je danes iskala karta več. Nogomet Domžale Mura 5.3.2022 Domžale Slovenija [nogomet,Domžale,Mura,Domžale Slovenija] FOTO: Jože Suhadolnik

Po tekmovalnem pravilniku bi nadomestno rešitev morali iskati znotraj ljubljanskega bazena, ki razgalja slabo stanje slovenske infrastrukture. Štadion ŽAK v Šiški je že zaprt, edini ustrezni objekt so Stožice, ki štirih prvoligašev preprosto ne morejo gostiti … ŽAK bo zaprt dve leti, tudi v Domžalah naj bi obnova trajala vsaj leto dni. Vse novice v povezavi z infrastrukturo tudi niso slabe - na prenovljeni tribuni Fazanerije naj bi Mura prvič zaigrala v 3. kolu, tudi Primorje naj bi za reflektorje v teh dneh dobilo uporabno dovoljenje, s katerim igranje na štadionu v Ajdovščini ne bo več pod vprašajem.

Vodja klubskega nogometa pri NZS Marko Čepelnik je razgrnil infrastrukturne težave, ki kljub občutnim vložkom (9 mio evrov v šestih letih) ostajajo. FOTO: Leon Vidic

»Še vedno se pogovarjamo o infrastrukturi, ki ostaja največji problem. Ne le gradnja, vsaj tako zahtevno je tudi vzdrževanje,« pojasnjuje Marko Čepelnik, vodja področja klubskega nogometa pri NZS. Zveza za infrastrukturo iz proračuna vsako leto nameni 500.000 evrov, klubi so doslej počrpali tudi 2,5 milijona sredstev programa Hat-trick, s katerim Uefa spodbuja vlaganja v nogometno infrastrukturo.

Dobra osnova za prvoligaše

V slovenskem nogometu prvoligaški status prinaša občutno materialno prednost pred konkurenco, zaradi dobrih nastopov Celja in Olimpije v evropskih tekmovanjih bo vsak od prvoligašev prejel med 750.000 in 800.000 evri. To je že lepa osnova za klubski proračun, z vsaj delno aktivacijo navijaške baze (v prihajajoči sezoni prvič vseh 10 prvoligašev ponuja možnost nakupa sezonskih vstopnic) in finančno podporo lokalnega okolja za stabilen proračun ni bojazni. Interes za nogomet brez dvoma obstaja in je iz leta v leto večji, v minuli sezoni si je 180 tekem prve lige v prenosih ogledalo 3 milijone gledalcev, v živo na štadionih pa 212.000 gledalcev. Številko bi pri nogometni zvezi radi še nadgradili, s tremi prvoligaši, ki ne igrajo v svojem okolju (Bravo, Domžale, Radomlje) pa začetek ni najbolj obetaven. Morda bo boljše nadaljevanje.