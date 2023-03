Po polomu je Golemac moral oditi

Danes bo minilo 29 let, odkar so Olimpijini košarkarji osvojili evropski pokal v nepozabnem finalu v Lozani, ob obletnici pa bodo drevi ob 19.30 gostovali v Ulmu brez sleherne možnosti za preboj med najboljšo šestnajsterico tekmovanja, ki je leta 2002 prešel pod okrilje Uleba. V Nemčijo so se odpravili s slabimi občutki po polomu v Zadru in brez trenerja Jurice Golemca.

»Danes zjutraj smo prekinili pogodbo, rezultati so zahtevali ukrepanje. Prelomnica je bila nedelja, saj se ne moremo več prikazovati v tako slabi luči in se počutiti ne samo nezadovoljno, temveč že kar osramočeno. To je bilo v nasprotju z našo prvotno željo, da bi se odlikovali z bojevitostjo brez predaje. Zelo nam je žal, da smo morali prekiniti pogodbo z Jurico, ki je bil z nami tri leta, skupaj smo prestali pandemijo in se lani uvrstili v četrtfinale evropskega pokala,« je včeraj pojasnil direktor Cedevite Olimpije, Davor Užbinec.

Dolgo je sicer kazalo, da bodo stožiški šefi potrpeli do konca sezone in se ognili dodatnim stroškom ob zamenjavi trenerja. Evropsko sezono so namreč že zavozili, v ligi ABA sta začela Crvena zvezda in Partizan vlagati rekordne vsote. Visok poraz v Zadru pa je zbil sodu dno, saj predsednika kluba Emila Tedeschija še posebej bolijo porazi s s hrvaškimi moštvi, ki se preživljajo z izjemno nizkimi zneski, in v soboto se bo Olimpijina zasedba pomerila še s Cibono. Svoj del odgovornosti nosijo tudi košarkarji, toda časa za spremembe v njihovih vrstah ni več.

Vsi igralci ostajajo

»Prestopni roki so mimo. Vsi igralci so pogodbeno vezani in ostajajo v moštvu, zato zdaj upamo, da bo zamenjava trenerja pozitivno vplivala nanje. Do nadaljnjega jih bo vodil dosedanji Golemčev pomočnik Miro Alilović, v nekaj dneh pa bomo videli, ali bo ostal do konca sezone. Načrt je bil, da bi Golemac ostal do konca slovenskega DP, zato nimamo konkretnega kandidata. V našem klubu športni direktor predlaga kandidata, upravni odbor pa ga potrdi. Iščemo najboljšo opcijo,« je pojasnil Užbinec in zavrnil možnost, da bi za krmilo zdaj poprijel Damir Mulaomerović, ki v Zagrebu uspešno vodi Cedevito Junior.

Alilović ima sicer kar nekaj izkušenj v vlogi Olimpijinega gasilca. Prvič je vskočil aprila 2011 po umiku Jureta Zdovca, drugič aprila 2013 namesto Saša Filipovskega. Obakrat je ostal na klopi do konca sezone in popeljal moštvo do finala slovenskega DP, v katerem je klonilo proti tedaj dominantni Krki.