Po peklenskem ritmu še osvežitev

Ustavitev prvoligaškega in tudi drugih tekmovanj je v slovenskih nogometnih klubih sprožila ogorčenje. Razmere so hipoma sprožile preobrat v vadbenem procesu. Trenerji so pojasnili, kako se bodo prilagodili.



Goran Stanković (Olimpija): »V prekinitev smo prišli iz trening procesa, ki ga je omogočil reprezentančni premor. To smo izkoristili s krajšimi pripravami, v katerih smo še bolj priključili mlade igralce, je pa težava, da so tekmovanje, kot edino v Evropi, ustavili v trenutku, ko je šlo Olimpiji dobro. Zato bomo veliko časa namenili analizi, psihološki pripravi in čim boljši komunikaciji.«



Simon Rožman (Maribor): »To je velik udarec in odpira več bolečih tem. Ves čas poudarjamo pomen prilagajanja, enako velja tudi v tem primeru. Morali smo se posvetiti organizaciji dela v prihodnjih dneh – individualno kot med prvim zaprtjem. Naša naloga je, da na daljavo ohranimo pripravljenost, da razmišljamo o igralcih, strategiji igre. Maribor mora biti pripravljen za igro kadar koli. Ničesar ne smemo prepustiti naključju.«



Ante Šimundža (Mura): »Položaj je težaven. Za nami je tritedenski premor, ko smo poskušali izboljšati pripravljenost, ki bi morala priti do izraza po reprezentančnem odmoru. Zdaj se je vse spremenilo, spet se bomo morali vrniti k individualnim treningom. To je sila neprijetno in treba je temeljito razmisliti, kako se odzvati.«



Dejan Đuranović (Domžale): »Pri Domžalah smo že vajeni podobnih omejitev in vnovič se bomo poskušali ustrezno prilagoditi. Igralci imajo program vadbe in lahko le upam, da ga bodo izpeljali. So zreli in vedo, kako se odzvati. Vadili bomo tudi po skupinah, pri čemer je rdeča nit, da čim bolje ohranjamo aktivnost. Jasno pa je, da po 11 dneh takšnih aktivnosti ne bomo v najboljšem telesnem stanju.«



Rodolfo Vanoli (Koper): »Imeli smo vzpostavljen sistem dela in treningov, zdaj so ga prekinili, a smo bili pripravljeni na spremembe. Vedno se je treba znati prilagoditi. Načrt B imamo, ampak ga je težko izpolnjevati, če nam ni omogočeno vaditi na ustreznih igriščih. V tem obdobju bodo igralci utrjevali moč. Tudi z žogo bomo trenirali, žal pa nimamo na izbiro veliko stvari.«

Dejan Grabić (Bravo): »Čutiti je rahlo zmedo, posebnih scenarijev, kako, kdaj in zakaj, nismo prejeli od zveze ali države. Za takšne razmere smo pripravljeni, vsak igralec ima navodila za osnovno vadbo. Držimo se ciklusa, da bomo imeli po koncu omejitev tekmo. Priznam, da nam malo ustreza 'odmor'. Mlada reprezentanta sta bila obremenjena, veliko igralcev je imelo mišične poškodbe. V tem času se bodo osvežili in pozdravili.«



Igor Božič (Tabor): «Pred prekinitvijo smo največ pozornosti namenjali izboljšavam in uigravanju. Od prehodov iz obrambe v napad do tega, kako v napadalne akcije vključiti čim več igralcev, tudi igro iz prekinitev, ki pod mojim vodstvom ni obrodila pravih sadov. V ospredju je posamičen pristop, kar pomeni, da bomo z igralci poskušali izboljšati določene dele igre, v katerih jim ni šlo od nog.«



Jiří Jarošik (Celje): »Še nikoli nisem bil v takšnem položaju. Brez treningov sem bil le takrat, ko sem moral počivati zaradi poškodbe. Opravili smo odlične priprave v Čatežu, kjer smo imeli vrhunske razmere za trening. Pripravljeni smo bili za tekme, a žal so razmere takšne, da njihova izvedba ni mogoča. V obdobju, ki je pred nami, je treba iz treningov izvleči maksimalno, kar nam bodo pristojni pač dovolili. Za vse bodo zahteve enake.«



Oskar Drobne (Aluminij): »Ne vem, zakaj smo se morali vsakič testirati, če so prekinili prvenstvo. Ampak v vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega. Nogometaši se bodo osvežili, nekateri tudi pozdravili, saj je bil ritem do reprezentančnega odmora peklenski. Vadili bomo v ločenih skupinah, uigravali posamezne linije, ohranjali telesno pripravljenost, izboljševali posamezne taktične stvari, ki jih sicer ne bi.«



Aleksandar Jović (Gorica): »Najprej smo treninge prilagodili normalnemu odmoru in se pripravljali za tekmo z Olimpijo. Nato smo se soočili s prekinitvijo in se spet prilagodili. V ospredju so individualni treningi, ki naj bi ohranili čim boljšo pripravljenost moštva. Moje izhodišče je, da mora biti Gorica pripravljena kadar koli.«

