Po padcih šov van der Poela, Pogačarja in Rogliča

Poškodbe se bodo vlekle

Zmagal za slovitega dedka

Mathieu van der Poel je dosegel, kar ni uspelo njegovemu slovitemu dedku Raymondu Poulidorju, oblekel je rumeno majico. FOTO: Stephane Mahe Pool/Reuters

je bil junak uvodne etape letošnjega Toura od Bresta do Landerneaua, ki je bolj kot zaradi zmage in rumene majice svetovnega prvaka odmevala zaradi dveh množičnih padcev. Še posebno prvega, ki ga je povzročila neodgovorna gledalka ob trasi, za katero so se izgubile vse sledi, čaka pa jo tožba prirediteljev Toura.V Bretanji je nepregledna množica navijačev karavani pripravila pravi praznik, ki ga je skazil incident 45 km pred ciljem 197,8 km dolge preizkušnje. Mlajša ženska se je s hrbtom, obrnjenim proti kolesarjem, nagnila na cesto in s transparentom, na katerem je pozdravljala svoje stare starše, poskušala pritegniti pozornost televizijskih snemalcev. V transparent je s hitrostjo okoli 50 km/h zadel, vlakovodja ekipe Jumbo Visma. Nemec je pristal na tleh, za njim polovica nizozemske zasedbe, tudi kapetan. Za njim je zavladal popoln kaos, padlo je okoli 50 kolesarjev, pokali so karbonski okvirji in tudi kakšna kost. Na tleh je bil tudi, ki pa se je tako kot Roglič hitro pobral in nadaljeval dirko.Podobno je bilo tudi okoli 7,5 km pred ciljem, ko je do zapleta prišlo med bojem za pozicije pred zaključkom etape. Hitrost je bila še nekoliko večja, okoli 30 kolesarjev je padlo na asfalt ali pa poletelo v obcestni jarek in grmovje. Vse se je dogajalo za Pogačarjevim in Rogličevim hrbtom, slovenska zvezdnika sta bila na varnem, kar je bilo ključno. Če bi padla še tu, bi bilo njunih načrtov o končni zmagi morda že konec. Trije kolesarji niso prišli do cilja,(DSM),(Groupama-FDJ) in(B&B Hotels). Kot zadnji je vanj prikolesaril(Movistar), pozneje se je izkazalo, da je imel zlomljene kosti v obeh rokah in ga včeraj ni bilo na start 2. etape. V karavani je ostalo 21 ranjencev, ki so po sobotnih padcih potrebovali zdravniško pomoč.Gledalka, ki je povzročila prvi padec, je pobegnila s kraja nesreče, išče jo francoska žandarmerija, pomočnik direktorja Tourapa je po etapi napovedal, da jo čaka tožba. »Smotrno je, da jo tožijo, treba je formalno poskrbeti, da bodo gledalci odgovorni za svoje početje, doslej niso bili. Kdor koli je kogar koli podrl, doslej ni odgovarjal za to. Ta gledalka je bila predaleč na cesti, dirka je niti ni zanimala, zanimala jo je le samopromocija. Kdor je ob cesti, mora vedeti, kaj se lahko zgodi, upam, da ne bo več takšnih primerov,« je za Slovenske novice povedal direktor dirke po SlovenijiPri padcih je prišlo do materialne škode, ki bržkone presega 100.000 evrov, vendar so za ekipe precej večja težava poškodbe kolesarjev. Roglič in Pogačar, ki sta v etapi zasedla 3. in 6. mesto, sta jo odnesla z nekaj praskami, bolj so jo skupili njuni moštveni kolegi. Vsi so še na dirki, vendar imajo poškodbe otipljiv vpliv na njeno nadaljevanje. »Ko padeš in si ves podrsan, ne moreš normalno sedeti na kolesu, iti na večerjo, zajtrk, ne moreš spati. Na tritedenski dirki se to zelo pozna. Če hočeš biti na Touru v igri za vrhunske rezultate, moraš biti vseskozi 100-odstoten. Takšni padci odvzamejo kar nekaj odstotkov, še posebno če pride pri oskrbi ran do zapletov, oteklin in vnetij,« je srednjeročne posledice orisal Fink, ki je v padcih videl vsaj nekaj pozitivnega: »Jumbo Visma in UAE dobro ščitita Rogliča in Pogačarja. Prvemu padcu se ni bilo mogoče izogniti kljub pravilni poziciji v glavnini, ki pa je oba Slovenca rešila pri drugem padcu.«Na srečo se v 2. etapi, ki je bila po prerezu sila podobna prvi, ni ponovila zgodba s padci. Lahko smo uživali v izjemnem kolesarskem spektaklu. Še posebno v zadnjih 25 km, ko so v ospredje prišli vsi glavni kandidati za vrh v skupnem seštevku, tudi Roglič in Pogačar. Karavana se je dvakrat povzpela na Mûr de Bretagne in obakrat je bil prvi na vrhu. Prvič, ko je bilo do cilja še 16 km, je skočil, da je dobil osem odbitnih sekund in se na le deset sekund zaostanka približal rumenemu Alaphilippu.Napadel pa je tudi v zadnjem kilometru etape in bil premočan za vse. Slavil je zmago in prevzel vodstvo v skupnem seštevku, vse skupaj pa posvetil svojemu pokojnemu dedku, ki je Tour osemkrat končal na zmagovalnem odru, a nikoli ni nosil rumene majice. Na Mûr de Bretagne je bila dvakrat ista prva trojica, saj sta nanj dvakrat za van der Poelom prikolesarila Pogačar in Roglič.se je tako z odbitnimi sekundami prebil na 3. mesto v skupni razvrstitvi (drugi je zdaj Alaphilippe), eno sekundo pred