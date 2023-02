Po ogrevanju v petek Žan Kranjec na kolajno

Pogled na prizorišče paralelne veleslalomske tekme v sončnem Meribelu je k spominom privabljal kakšne ljudske veselice na snegu in preizkušnje nekdanje sindikalne ravni. Proga je bila prav kratka in – tudi za navadne smrtnike – na povsem znosni ciljni strmini. Res pa je, da so se je udeleženci svetovnega prvenstva, in med njimi tako na to sredo edini naš nastopajoči Žan Kranjec, lotili resno. S 6. mestom je izenačil najboljšo slovensko uvrstitev Francije 2023. Zmage se je veselil Alexander Schmid.

Na poti k tej zlati kolajni pa je v napetem četrtfinalnem dvoboju ugnal našega Kranjca, potem ko je bil ta boljši v uvodnem krogu od Italijana Alexa Vinatzerja. Vodilni slovenski adut sicer ni bil ob porazu pretirano potrt, vseeno pa mu je žal, da se ni bolj približal kolajni.

»Če se ozrem v preteklost, je ta četrtfinalni dosežek eden mojih boljših doslej v paralelnem veleslalomu, obenem pa si mislim, da če bi preskočil to izločilno oviro, bi bil že med četverico in si zagotovil še dva nastopa. Kajti tudi v primeru polfinalnega poraza bi imel še tekmo za bron. A zdaj ni kaj, všeč mi je, da sem spet po daljšem času tekmoval, v miru se lahko pripravim za ta veliki izziv petkovega veleslaloma,« je strnil misli po dosežku, s katerim je izenačil najboljšo uvrstitev slovenskega tabora na mundialu 2023. Tudi Ilka Štuhec je bila v smuku 6.

Kranjskogorski optimizem

Naš 30-letni reprezentant v napovedih ni zadržan, tu se dobro počuti in zato jasno prikima namigu, da bo v petek napadel kolajno. V svoji karieri je zbral že precej vrhunskih nastopov, v posebnem spominu ostaja tisti izpred enega leta za srebrno kolajno v olimpijskem Pekingu, sploh pa si je v tej sezoni res utrdil samozavest. »Kakovostno smučanje zadnjih mesecev in odličen trening na podkorenski strmini, kjer nismo občutili počitniškega živžava Kranjske Gore, sta mi vlivala optimizem pred potjo v Francijo. Tudi glede opreme ohranjam vse pod nadzorom, zaupam preverjenim smučem s prejšnjih tekem v sezoni,« nam je govoril v prostoru za srečanja z novinarji med ciljnim prostorom in dejansko nabito polno bučno osrednjo tribuno.

5. mesto je doslej najvišja uvrstitev Kranjca na SP, dosegel jo je v veleslalomu leta 2019 v Åreju.

Paralelna tekma pač zaradi svoje dinamike in enostavnosti pritegne tudi tisto nezahtevno občinstvo, ki pride uživat v dogodku. In uživačev je v Savojskih Alpah, kar je po tekmi videti tudi ob stojnicah s kakovostno ponudbo hrane in steklenic šampanjca, precej.

Današnji dan prinaša žensko veleslalomsko tekmo (9.45; 13.30) z nastopoma Neje Dvornik in Ane Bucik. Za slednjo bo ta nastop predvidoma ogrevalni, kot je bil včerajšnji za Kranjca. Goričanka namreč zelo ambiciozno razmišlja o sobotnem slalomu. Kot osmouvrščena v slalomski razvrstitvi sezone je v skupini tistih, ki se spogledujejo tudi s stopničkami. In čeprav ohranja svojo znano prijaznost in komunikativnost, se je včeraj umaknila v mir svoje hotelske sobe. Razumeli smo jo. V novinarski družbi pa bo spet danes po razpletu veleslaloma.