Po odhodu Dončića kot zakleti: policija aretirala pomočnika trenerja Dallas Mavericks

Dallas Mavericks gre zadnje tedne vse narobe. Potem ko so menjali svojega najboljšega in najbolj priljubljenega igralca Luko Dončića, jih množično zapuščajo navijači, ti so vodilne že večkrat pozvali celo k odstopu.

Da bo sledil rojaku, se je nato odločil še pomočnik trenerja Dallas Mavericks Marko Milič, drugi pomočnik Jasona Kidda pa je minuli konec tedna končal v policijskem pridržanju. Po poročanju ESPN je Darrell Armstrong osumljen napada s smrtonosnim orožjem. Sredi noči naj bi se sprl z žensko in ji nato grozil s pištolo, s katero jo je tudi udaril in ranil.

Predstavnik Dallas Mavericks je incident potrdil, dodal je, da so nasilnega sodelavca tudi že suspendirali, ni pa razkril njegovega imena, da gre za Armstronga, so neuradno izvedeli pri Hoop Central.

»Znano nam je, da se je zgodil incident, v katerega je vpleten član naše ekipe, in v povezavi z dogodkom zbiramo informacije. Obravnavamo ga skrajno resno, zaposleni je bil začasno suspendiran. To je vse, kar lahko trenutno povemo, saj policijska preiskava še poteka,« so sporočili predstavniki nekdanje ekipe Luke Dončića.