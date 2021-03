Po nizu zmag prišel še dan D

Golemac je zaskrbljen

Vrstni red v skupini G evropskega pokala: Virtus 4:0, Cedevita Olimpija 3:1, Budućnost 1:3, Bourg 0:4.

Razpoloženje med ljubitelji košarke v Sloveniji se je vidno otoplilo tako na reprezentančni kot na klubski ravni. Če so mnogi v minulih letih sprijaznjeno z distance govorili Olimpija je še enkrat izgubila, v zadnjih tednih, ne le v Ljubljani, z veseljem pravijo: spet smo zmagali. Zato lahko le ugibamo, koliko gledalcev bi se drevi ob 20.30 zbralo v Stožicah, če bi jim razmere dopuščale.Cedevita Olimpija si bo namreč poskusila zagotoviti mesto v četrtfinalu evropskega pokala proti tekmecu s slovitim imenom. Zgodbo o prebujenju padlega velikana lahko ponudi tudi Virtus iz Bologne. Do leta 2001 je 15-krat osvojil naslov italijanskega prvaka, pod imenom Kinder je bil dvakrat najboljši v Evropi (1998 in 2001) in še trikrat igral v velikem finalu. Nato pa so prišli črni časi. Leta 2003 so klub izključili iz prve državne lige zaradi dolgov do košarkarjev, med katerimi se je v prvo pravdno črto postavil zdajšnji Olimpijin športni direktorV serie A se je vrnil dve leti pozneje, a dolgo životaril in se leta 2016 za eno sezono spet znašel med drugoligaši. Zadnji dve leti že spominjata na slavne čase bolonjskega moštva in po lanskem predčasnem zastoju tekmovanj zaradi stopnjevanja pandemije se lahko zdaj pohvali, da edino v evropskem pokalu 2020/21 še ni doživelo poraza. Med nizom 14 zmag je opravilo tudi s Cedevito Olimpijo z 90:76 in ji zadalo najhujši poraz na vseh tekmah sezone, evropskih in regionalnih.je ob vrnitvi iz lige NBA dokazal, da je še vedno mojster, in dosegel 25 točk, krilojih je dodal 22, boemski dirigentje pristavil 13 točk in 8 asistenc, trenerpa je vlekel prave poteze s klopi. V nič je zato šlo 25 točkin 22, več kot šest točk je prispeval le še(10).Takšno je bilo razmerje sil 13. januarja, od tedaj se je nedvomno spremenilo. Cedevita Olimpija je v tem času dosegla devet zaporednih zmag brez poraza, predvsem pa je obogatila svojo igro in razširila krog koristnih mož tako v napadu kot obrambi, tako da ni več tako odvisna od dnevnega navdiha pri metanju trojk. Drugačen je tudi položaj obeh moštev. Virtus si je že zagotovil napredovanje v četrtfinale in se bo v preostalih dveh nastopih potegoval zgolj še za prvo mesto v skupini G.Ljubljančani pa lahko drevi ujamejo mesto med najboljšo osmerico že pred zadnjim krogom, v katerem jih čaka gostovanje pri Budućnosti. Olimpijin trenerse strinja, da je pred njegovimi košarkarji dan D: »Virtus je favorit tudi pred revanšo v Stožicah. Naša kluba imata dolgo tradicijo bitk na najvišji ravni, zato ne bomo potrebovali dodatne spodbude. Nismo imeli veliko časa za pripravo, a tudi Virtus je imel v soboto tekmo italijanskega DP in ugnal Varese s 85:76. Računamo, da bomo bolje igrali kot na zadnjih dveh tekmah, predvsem v obrambi in pri skokih. Skrbi me, da smo nekoliko popustili v teh prvinah.«