Po naslovu še kitajski milijoni

​Igralcem proste roke

Selektor Ljubomir Vranješ nima kluba in morda bi v Celju dobil še boljši vpogled v reprezentančne upe.

Samo še višja sila lahko rokometašem Gorenja vzame četrti naslov državnih prvakov, potem ko so zlahka preskočili tudi mariborsko oviro. Vse kaže, da bo branilec naslova Celje Pivovarna Laško sezono končal na tretjem mestu v ligi NLB in prvič po letu 2012 ostal brez lige prvakov, kar poraja vprašanja glede prihodnosti nekdanjega evropskega šampiona. Še bolj ob zadnjih informacijah, da naj bi imel kitajski gigant Hisense megalomanske načrte z velenjskim klubom.Pred velenjskimi osami so do konca sezone še tri tekme, najprej v Izoli, potem v Novem mestu in za konec doma proti Mariboru, ko naj bi se prvega naslova po letu 2013 veselile tudi z najzvestejšimi navijači. Celjani so se že sprijaznili z zapravljeno sezono, če lahko sodimo po izredni seji skupščine, na kateri se je tresla gora, rodila pa miš. Razprava o vzrokih za strmoglavi padec, ki je botroval usodnim štirim porazom zapored, je bila dolga, a ni prinesla konkretnih sprememb. Predsednik Jernej Smisl ima v upravnem odboru dovolj somišljenikov, da je rešil direktorja. Žrtveni jagnjeti sta trenerja,, ki so ga odslovili po porazu v Kopru, in, ki je na prvi tekmi v karieri nič kriv in nič dolžen doživel zaušnico v Rdeči dvorani. So pa županin nekateri pokrovitelji zahtevali revizijo poslovanja kluba ob zbadljivkah, da je v pisarni skoraj več ljudi kot v slačilnici. Za to so pooblastili nekdanjega direktorja, ki nima več funkcije v Mercatorju.Kakšna bo ekipa v naslednji sezoni, ko jo bržčas čaka nastopanje v evropski ligi, je neznanka, vsi igralci naj bi imeli proste roke za odhod, za to se je nazadnje odločil. Odhajajo... Tudi vprašanje trenerja je odprto. Žvižej nima zaupanja vodstva, trg pa je pisan. Poleti bodo prosti mnogi trenerji, kot soin. Tudi selektornima kluba in morda bi v Celju dobil še boljši vpogled v reprezentančne upe. Med kandidati naj bi bil tudi nekdanji igralec Celja, SrbUprava bo naredila veliko, če bo preprečila odhod sponzorjev ali krčenje njihovih vložkov. Slovenija naj bi se kmalu vrnila med najboljših devet držav na jakostni lestvici EHF in tako bi prvak avtomatično imel pravico do nastopa v ligi prvakov. Zato bodo v Zlatorogu morali sestaviti ekipo, ki bo prinesla 25. naslov.Toda to zna biti trd oreh. Vse bolj zanesljive so informacije, da kitajski Hisense, ki je prevzel podjetje Gorenje in v Šaleški dolini snuje največjo tovarno televizorjev, pripravljen v naslednjih petih letih v klub vložiti vrtoglavih 15 milijonov evrov z željo oz. zahtevo, da se Gorenje prebije na F4 lige prvakov v Kölnu. Ali ta vsota zajema gradnjo dvorane, ki bi ustrezala standardom EHF, ni znano. Znano pa je, da se z direktorskega stolčka umika. Še žgečkljiva zanimivost: celjski predsednik Smisl prihaja iz skupine Hisense.