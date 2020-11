Po Mandariću tudi Cime zbolel za korono

Svetovni popotnik

Cimetovo italijansko ero so žal zaznamovale tudi poškodbe, predvsem težave s tetivami. Leta 2002 se je zanj ogrel celo Juventus, ki ga je gledal na tekmi Lecce : Milan, a se je nekaj sekund pred koncem tekme poškodoval, v vodo pa je padla selitev k torinskemu gigantu, ki je v Lecce že poslal povpraševanje za nekdanjega slovenskega reprezentanta.

Niti športniki niso imuni proti novemu zlu, ki se je spravilo nad človeštvo. Delo športnih klubov je močno prizadeto, okrnjeno. Covid-19 je vdrl tudi v ljubljanski Nogometni klub Olimpija. Aktivni so le v članski vrsti, drugi mirujejo. »Ni nam lahko. Delo v mladinskem pogonu smo morali prekiniti, ni treningov, ni ničesar,« pravi tudi prulski dribler, ikona Olimpije, ki v zadnjem času bdi nad mladinskim pogonom. »Naši trenerji mladih selekcij se resnično trudijo, da nekako ostajajo v stiku z igralci. Pripravljajo jim posebne treninge prek aplikacije zoom. Predvsem zaradi povezanosti, sicer pa to niso pravi in primerni treningi. Bojim se, da bo tole stanje, ki zdaj vlada v športu, pustilo velike posledice predvsem na teh mladih rodovih. Igralci bodo padli iz trening procesov. To ni dobro, a žal glede na razmere ne gre drugače,« je pesimistZaveda se, da s korono ni heca. Okužil se je tudi njegov šef, predsednik kluba, potem pa tudi Cime. S 46 leti spada v generacijo, katere pripadniki vse pogosteje iščejo pomoč tudi v bolnišnicah. »Korona je vse prej kot nekaj naivnega. To je resna bolezen. Slišim razne komentarje in berem zapise. Vse skupaj jemljem in sprejemam precej resno, ni heca. Tudi v vrstah Olimpije namenjamo temu precej pozornosti,« resno in zaskrbljeno pove Sebastijan. »Tudi sam sem imel korono. To je bila prava življenjska izkušnja. Ni ti vseeno, ko te pokličejo po testiranju in rečejo, da ste pozitivni. Še posebno ko že vse leto z vseh strani poslušamo, kako strašna bolezen je to, pa koliko ljudi je umrlo. Te kar malce strese,« začne Cimirotič in dodaja: »Par dni sem bil v težki situaciji. Šest dni sem imel povišano temperaturo, drugih simptomov na srečo ni bilo, okus in voh sem ohranil, izgubil pa sem apetit. Te pa skrbi, ker vročina ne pade.« Zdaj je to za njim, že nekaj dni je spet zdrav.»Kot sem že rekel: upoštevajmo nasvete, nosimo zaščitne maske. Naša naloga je, da spoštujemo zakone in uredbe, ki jih predpisuje vlada. Upam pa, da bo vsega kmalu konec, da se najde zdravilo. Bo pa treba še nekaj časa ostati zbran in discipliniran,« poudari nekdanji slovenski reprezentant. Še vedno rad brca, najraje s prijatelji na rekreaciji, a tudi tega zdaj ni več. Korona je odpihnila tudi druženja, na katerih je blestel prav s preigravanji, s katerimi je spravljal v obup včasih tekmece, danes pa prijatelje. Bo mojster preigral tudi korono? To mu želijo vsi, ki ga imajo radi.