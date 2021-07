Po kroni na euru še poročna

Italijani imajo spet nogometne junake, eden od možganov azzurrov na sredini igrišča pa je bil tudi Marco Verratti. Po slogu igranja ga primerjajo z Andreo Pirlom, je pa njegova karierna pot zares posebna.

Nikoli ni igral za kakšnega italijanskega klubskega velikana, rojeni Pescarčan je svojemu klubu v sezoni 2011/12 pomagal do naslova najboljšega v drugi ligi, serie B, in napredovanja med elito. Takrat je tudi prejel nagrado bravo italijanske revije Guerin Sportivo za najboljšega mladega evropskega nogometaša.



Zanimivo, Verratti je takrat v Pescari igral s Cirom Immobilejem in Lorenzom Insignejem, ta sta tudi zdaj njegova soigralca v italijanski reprezentanci. Pescarsko moštvo pod vodstvom trenerja Zdeněka Zemana je takrat za mnoge igralo najlepši nogomet na Apeninskem polotoku, Marca so si v svojih vrstah zaželeli Napoli, Roma in Juventus, že prej Milan, pa tudi Paris Saint-Germain Carla Ancelottija. Slednjemu je nadarjenega zveznega igralca tudi uspelo pridobiti v mesto luči, po rasti majhni, 165 cm, a po igri veliki Marco Verratti je do današnjega dne svojo vitrino obogatil s sedmimi naslovi francoskega prvaka, šestimi pokalnimi lovorikami in prav tolikimi za zmago v ligaškem pokalu.



Evropa pa se s srebrnino še ni nasmehnila nogometnemu klubu iz najbolj romantičnega mesta na svetu. Z azzurri se je 28-letnik zdaj starocelinsko okronal, s 93-odstotno natančnostjo pri podajah (od 425 mu jih je uspelo 401) pa je bil izbran za igralca z največjim učinkom na euru s strani FedExa, logističnega partnerja EP. »Premagati Anglijo v finalu, in to še na njenem stadionu Wembley, je zares sanjsko,« se je veselil po drami sredi Združenega kraljestva.

Zaprosil v puščavi

Zasebno je bil Marco Verratti deset let poročen z Lauro Zazzaro, imata dva sinova, Tommasa in Andreo, leta 2019 pa se je ločil, ko je spoznal francosko manekenko Jessico Aïdi. Ta za azzurra pravi, da je ljubezen njenega življenja, je pa za časa eura na družabnih omrežjih tudi objavila sliko, na kateri nosi italijanski dres. Nekdanja natakarica, takrat je pri strežbi v lokalu tudi spoznala nogometaša, je kot model kopalne kostume s svojo izjemno postavo izpostavljala že v priznani ameriški reviji Sports Illustrated. Svoje partnerstvo z nogometašem PSG pa je po euru ovenčala tudi s poroko, ta bo danes v francoski prestolnici.



Oba sta s proslave prvakov v Rimu z zasebnim letalom odletela v Pariz, Marco Verratti pa je svojo srčno izbranko za roko sicer zaprosil pred sedmimi meseci na popotovanju po maroški puščavi. Italijan je očaran nad prelestno Francozinjo, zaradi nje je pregovorno izgubil glavo, a je tudi ona s pojavo njegovo življenje obrnila na glavo. Verratti je fantovščino z Immobilejem, Insignejem in nekdanjim soigralcem pri Paris Saint-Germainu, Argentincem Ezequielom Lavezzijem, sicer pripravil v italijanski restavraciji v Parizu, katere je solastnik.

