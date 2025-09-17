Po kolajno Pogačar in Roglič

Tadej Pogačar in prvi del slovenske odprave na svetovno prvenstvo bo že danes poletel proti Ruandi, kamor naša reprezentanca potuje z najvišjimi cilji. Osrednji je obramba lanske mavrične majice iz Züricha, a še zdaleč ni edini. Če bo šlo vse po načrtih selektorja članske izbrane vrste Uroša Murna, bi bilo to lahko najuspešnejše SP za slovensko kolesarstvo doslej.

Slovenija v boje za naslov svetovnega prvaka odhaja kot velesila, ki ima kot edina pravico nastopa devetih kolesarjev na članski cestni dirki, ker ima v svojih vrstah lanskega šampiona Pogačarja. Ob sebi bo imel podobno zasedbo kot pred letom dni v Švici, le Matej Mohorič bo nadomestil tokrat odsotnega Jana Tratnika, ognjeni krst v elitni konkurenci pa bo doživel Gal Glivar. Slovensko deveterico bodo sestavljali še Primož Roglič, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Jaka Primožič in Matic Žumer.

»Na SP ne bo skrivalnic, vsi bodo dirkali proti nam, precej težje bo kot lani. Našo taktiko smo prilagodili več scenarijem, cilj je ubraniti mavrično majico, naloga bo zahtevna, bomo pa storili vse, kar je v naših močeh, da nam uspe,« je Murn povedal o vrhuncu prvenstva, 267,5-kilometrski članski cestni dirki s 5.475 višinskimi metri, ki bo na sporedu 28. t. m.

Na njej bo Pogačar prvi favorit, ne pa edini slovenski adut v boju za vrh. »Tako kot lani bo imel Roglič sokapetansko vlogo. Primož se je resno lotil te dirke, odpovedal se je vožnji na čas ter se odpravil na višinske priprave na Sierro Nevado, od koder bo prišel naravnost v Ruando,« je Murn razkril, da se bo zasavski orel v četrtek, 25. t. m., kot zadnji pridružil slovenskemu taboru.

V njem bo od začetka Pogačar, ki bo na vrh meril tudi na prvi dan prvenstva, to nedeljo, ko bosta na sporedu članski vožnji na čas. V dopoldanskih urah se bo na 31,2-kilometrsko traso s 460 višinskimi metri podala Urška Žigart, v popoldanskih pa bo moral njen zaročenec opraviti s 40,6-kilometrsko preizkušnjo s 680 višinskimi metri.

»Ko je Tadej videl traso, je ugotovil, da je lahko konkurenčen prvemu favoritu Remcu Evenepoelu. Pričakujem njun dvoboj, Pogačar pa si gotovo želi mavrične majice, da mu na treningih vožnje na čas ne bo treba več nositi običajnih dresov,« je še povedal Murn, ki si želi predvsem, da se v Ruandi ne bi zgodilo kaj nepredvidenega.

Spet s kuharjem ekipe UAE

Ne pričakuje, da bi večjo vlogo igrale ceste (te naj bi bile v boljšem stanju kot marsikje pri nas), vremenske razmere ali nadmorska višina (Kigali leži na višini 1567 m), bolj ga skrbi, da bi kateri od kolesarjev v okolju, ki ga niso vajeni, zbolel ali zaužil kaj takšnega, kar bi mu povzročilo težave. Pri Kolesarski zvezi Slovenije se trudijo, da bi, kolikor je mogoče, zmanjšali tveganje.

Večina odprave se je pred nekaterimi boleznimi zavarovala s cepljenjem, za prehrano pa bo tako kot lani v Zürichu skrbel kuhar Pogačarjeve ekipe UAE. Tako kot večji del opreme bodo veliko sestavin pripeljali iz Slovenije, je povedal vodja odprave Domen Žigante.