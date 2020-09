Po Gradcu in Leedsu odhaja še v Bratislavo

Po graškem Sturmu in angleškem Leedsu je Slovan tretji tuji klub Darka Milaniča. Izolan je včeraj uradno postal trener slovaškega nogometnega prvaka, s katerim je sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dve leti. Ob sebi bo imel tudi pomočnika Novico Nikčevića.



Slovenska posadka pri najslavnejšem slovaškem klubu zdaj šteje kar pet mož. Milaniča in Nikčevića so v moštvu pričakali staroselec Kenan Bajrić ter letošnja novinca Alen Ožbolt in Žan Medved. Tu sta še dva nekdanja Olimpijina igralca, Nizozemec Mitch Apau in Nigerijec Ezekiel Henty.

Glavni boter Milaničeve selitve v Bratislavo je bil vendarle najbolj uveljavljeni slovenski menedžer Amir Ružnić, ki si je dobro ime pri klubskih možeh ustvaril z Andražem Šporarjem in Bajrićem.



Milanič bo že v soboto odprl tekmovalno poglavje v državnem prvenstvu, ki bo takoj zahtevno. Slovan se bo na domačih tleh pomeril s Spartakom iz Trnave, ki s tekmo več zaostaja za dve točki. Na vrhu je s stoodstotnim izkupičkom in razliko v golih 18:3 Dunajska Streda. Naslednji teden v četrtek čaka Slovan še evropska preizkušnja v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo s finskim prvakom KuPS iz Kuopia, ki je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov prepričljivo izgubil z Moldejem (0:5), medtem ko je Slovan plačal hud davek za okužbo s koronavirusom, saj je za zeleno mizo izgubil s prvakom Ferskih otokov.



Dvainpetdesetletni Milanič bo v tej sezoni tretji slovenski trener v tujini. V Franciji drugo sezono pri drugoligašu Amiensu deluje Luka Elsner, na Hrvaškem pa prav tako drugo sezono pri Rijeki Simon Rožman.