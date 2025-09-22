Po dveh porazih menjali trenerja, bo Argentinec dvignil Olimpijo?

Lubljanski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je pred nekaj urami uradno odslovila trenerja Erwina van de Looija, zdaj pa uradno potrdila novega stratega. Pričakovano je to postal Argentinec Federico Bessone. Kot so sporočili iz kluba, je s klubom podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja za dodatno leto.

Ob Bessoneju bosta v strokovnem štabu po novem še Enric Pi in kondicijski trener Fran Nunez, na svojih funkcijah pa še naprej ostajajo Ivan Senzen, Josip Skorić, Ivan Zorić, Nikola Vidović in Ažbe Ribič.

Kot so zapisali zeleno-beli, se 41-letni Argentinec lahko pohvali s pestro igralsko kariero, ki jo je začel v Barcelonini sloviti La Masii. Večji del članske igralske kariere pa je preživel na angleških igriščih, kjer je branil barve Leedsa, Charltona, Swindona, Swanseaja, Millwalla in Oldhama. Igralsko kariero je zaključil v Andori, kjer se je tudi začela njegova trenerska pot.

Federico Bessone Luna FOTO: X

Najprej je v sezoni 2021/22 vodil Inter d'Escaldes in osvojil superpokal. Naslednjo sezono se je preselil v Atletic d'Escaldes in s klubom osvojil naslov prvaka Andore. Po dvigu lovorike je sledil prestop v Santo Colomo, s katero je nastopal tudi v letošnjih kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer je med drugim izločil Borac iz Banjaluke.

Sprejem izvrsten

»Zelo sem vesel, že zjutraj sem se veselil svojega prvega dne v Olimpiji. Sprejem vseh iz kluba je bil, kljub slabšemu rezultatskemu stanju, naravnost izvrsten, za kar sem izredno hvaležen,« je dejal Bessone in dodal: »Moja nogometna filozofija se navezuje predvsem na igro s posestjo žoge, kar sem že kot igralec okusil pri Barceloni, Espanyolu in tudi na Otoku pri Swanseaju.«

Bessone je že tretji strateg zeleno-bele zasedbe v tej sezoni po Jorgeju Simau in van de Looiju. Slednji je Olimpijo prevzel 11. avgusta, a mu ni uspelo obrniti njene krivulje navzgor.

Olimpija je v soboto izgubila prvenstveno tekmo z Bravom, pred tem pa klonila tudi v gosteh pri Radomljah, tako da po devetih krogih zaseda peto mesto na prvenstveni lestvici z 12 točkami zaostanka za vodilnim Celjem.