Po dvanajstih letih je ekipo Anžeta Kopitarja zapustil športni direktor

Poraz v prvem krogu končnice je prinesel prve spremembe pri hokejistih Los Angeles Kings. Po dvanajstih letih je ekipo Anžeta Kopitarja zapustil podpredsednik kluba in športni direktor Rob Blake, je sporočil klub.

Kings so se četrto leto zapored poslovili v prvem krogu in to vedno proti isti ekipi. Letos so serijo z Edmonton Oilers odprli z dvema zmagama, nato pa doživeli štiri zaporedne poraze.

»V imenu celotne organizacije bi se rad zahvalil Robu za vse, kar je v vseh teh letih prinesel LA Kings,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik kluba Luc Robitaille.

55-letni Blake je delo v pisarnah LA Kings začel 2013, štiri leta pozneje pa je postal podpredsednik in športni direktor.

Blake je sicer član Hiše slavnih lige NHL. Bil je zmagovalec lige s Colorado Avalanche (2001), na 805 od skupno 1270 tekem, kolikor jih je odigral v ligi NHL, pa je nosil dres LA Kings.

Kot športni direktor je Kings petkrat popeljal do končnice in imel izkupiček 309 zmag, 238 porazov in 71 porazov po podaljšku.