Po 15 minutah sanj je Dragić zašel v moro

Butler: Daleč od popolnosti

Odkar je kot otrok prvič vrgel žogo proti obroču v domačih Kosezah, jesanjaril, da bo nekoč igral v velikem finalu lige NBA. Po 12 letih v ZDA mu je to končno uspelo, toda v krstni bitki za naslov prvaka je lahko igral le 15 minut, saj si je že v drugi četrtini poškodoval tkivo stopalnega loka na levi nogi. Zato so zelo vprašljivi njegovi nastopi v nadaljevanju serije z LA Lakers. Po gladkem porazu na prvi tekmi z 98:116 bi ga košarkarji Miamija resda krvavo potrebovali.Potem ko je Dragić nesrečno stopil ob branilcu jezernikov, je predčasno končal dvoboj z izkupičkom šestih točk, enega skoka, treh asistenc in dveh ukradenih žog. Dotlej je bil njegov najskromnejši prispevek v letošnji končnici 11 točk, v povprečju pa je dosegal 20,9 točke. Po porazu je odkorakal iz dvorane brez zaščitne opornice in pri hoji niti ni poskušal pretirano razbremeniti poškodovane noge. Toda pri večjih obremenitvah bi se bolečina seveda stopnjevala, kar je dokazal že njegov poskus vrnitve v igro po nezgodi, saj je trajal le poldrugo minuto. Na klop je dokončno sedel pri vodstvu LA Lakers s 54:43, sredi tretje četrtine pa je znašalo +32 (87:55). Jezerniki so po uvodnem zaostanku z 10:23 temeljito stopnjevali ritem igre, hkrati pa vešče unovčili tekmečeve težave pod vodstvom(34 točk in 9 skokov) in(25 točk, 13 skokov in 9 asistenc). Drugi najboljši strelec vročice v letošnji končnicisi je tik pred polčasom zvil levi gleženj, kar ga je vidno upočasnilo,, tretji najučinkovitejši, prvi skakalec in asistent v moštvu, pa si je v tretji četrtini načel ramo in ni več igral.Vsi trije poškodovani so ob zmagoslavju Miamija v vzhodni konferenci skupaj dosegali 60,1 točke na tekmah končnice, v uvodnem dejanju finala so jih zmogli le 37. Butler je kljub vsemu prišel do 23 točk, zato pa je bil bistveno manjši Dragićev in Adebayev (8) delež, česar ni mogel nadomestiti niti branilec(18), ki je v prvih 15 tekmah zbral 29 točk – v seštevku. Zato so pred drevišnjim drugim soočenjem z jezerniki vsi pogledi uprti v bolnišnico Miamija in klubskega ortopeda dr., saj razmere spominjajo na lanske tegobe Golden Stata. Pri bojevnikih so se takrat po vrsti hudo poškodovali redni udeleženci tekem All-Starin, kar jih je stalo uspešno obrambo šampionskega naslova v finalu s Torontom, nato pa še razpad moštva. Letos so bili zadnji med vsemi 30 klubi.Ameriški analitiki so zato v hipu izbrskali primer, podoben Dragićevemu.je v prvem krogu končnice 2013 igral za Brooklyn s strganim tkivom v stopalnem loku, pred vsako tekmo je prejel protibolečinsko injekcijo, toda sčasoma z vse slabšim učinkom; v odločilni sedmi tekmi s Chicagom je metal iz igre le 2:14. Zelo trdoživ je tudi Dragić. Med letošnjo končnico je imel težave z levim gležnjem, vendar jih je spretno premagoval, tokratna poškodba pa je precej težje obvladljiva od še tako nadležnega zvina. Na potezi bo tudi trener floridske zasedbe, saj conska obramba proti visokim in telesno zelo močnim košarkarjem LA Lakers, ki so za nameček zadeli 15 trojk z devetimi različnimi možmi, očitno ne bo tako uspešna, kot je bila proti Bostonu ali Milwaukeeju.»Vedeli smo, da bi morali igrati skoraj brezhibno, da bi lahko upali na zmago, a to je bilo daleč od popolnega. Seveda nas je prizadela Goranova poškodba, zato bi vsi zelo radi videli, da bi čim prej okreval in se nam pridružil. A najprej bo moral poskrbeti zase in storiti, kar mu bodo svetovali zdravniki. Z Goranom ali brez bomo morali igrati bistveno bolje na naslednjih tekmah. Vem, da to zmoremo, morali se bomo dvigniti,« soigralce opogumlja Butler.