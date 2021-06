Po 13 letih spet Slovenka v top 16

Kdor je po prvem nizu dvoboja tretjega kroga OP Francije med Tamaro Zidanšek in Katerino Siniakovo razočaran izklopil televizor, je storil veliko napako. Kdor je vztrajal, je imel pogrizene nohte, a se mu je obrestovalo. Zidanškova je premaknila še en mejnik v svoji teniški karieri. Po zmagi z 0:6, 7:6 (5) in 6:2 se je uvrstila v osmino finala turnirja na Roland-Garrosu.



Začetek res ni nakazoval takšnega razpleta. Vsega 23 minut je trajal prvi niz, v katerem je bila Čehinja vsaj za razred boljša in je Konjičanki zavezala teniško kravato. Udarjala je silovito in tekmici ni dala nobenih možnosti. Prvi žarek upanja, da bi se lahko zgodba vendarle srečno končala, je posijal na začetku drugega niza, v katerem je Slovenka tekmici vzela servis ter povedla z 2:0 in 3:1. Dvoboj je postal izenačen in tudi pri 4:3, 5:4 in 6:5 je dobro kazalo. Sledil je tie-break, kar je bila nova izkušnja za 23-letnico na največjih turnirjih. Dobro se je znašla in vodila s 6:4. Imela je dve zaključni žogici za izenačenje. Prve ni izkoristila, saj je tekmica srečno zadela črto, v drugo pa jo je mojstrsko pošiljala z leve na desno in se veselila osvojitve niza. Siniakova, 68. igralka na lestvici WTA, torej 17 mest višje od Zidanškove, je bila pred odločilnim nizom pod večjim psihološkim pritiskom, gotovo se je spomnila izgubljenega dvoboja proti Zidanškovi v polfinalu Nürnberga leta 2019. Tudi govorica njenega telesa je namigovala, da popušča ...



Petindvajsetletnica je sicer specialistka za igro dvojic in svojčas številka 1 v parih, zaigrala je v finalih vseh štirih turnirjev za veliki slam ter Pariz in Wimbledon v letu 2018 tudi osvojila. Takrat je bila med posameznicami na 31. mestu. Ta čas ni v tako dobri formi, takoj je izgubila svoj servis in zaostala z 0:2 proti Zidanškovi, ki je postajala vse bolj natančna in zanesljiva. Taktika serije dolgih žogic pred skrajšano se ji je obrestovala, vse pogosteje je prihajala tudi k mreži, kar je bil še en znak, da je vse bolj samozavestna. Srečna sedmica Čehinja je med tekanjem na pesku izgubljala energijo in voljo, zaprosila je tudi za zdravniški premor. Toda Zidanškova je že zavohala kri, po njem je svojo servisno igro dobila na ničli in ušla na 4:2. Po novem breaku z izjemno igro je servirala za največjo zmago v karieri in priložnost na igrišču številka 7 je zagrabila za roge. Pri 40:30 je izkoristila že prvo zaključno žogico in se iskreno veselila uvrstitve v osmino finala. Zadnja Slovenka, ki ji je to uspelo, je bila Katarina Srebotnik leta 2008 (New York), pred tem ji je to uspelo tudi v Parizu. Zidanškova je v tretjem nizu prikazala igro, s kakršno je prvič premagala igralko iz najboljše deseterice (Bianco Andreescu) in se prek Madison Brengle prvič prebila med najboljših 32. V tretjem dvoboju je storila 31 nevsiljenih napak (Siniakova 45), v zadnjem nizu vsega dve (Siniakova 17). Psiholog Matej Lunežnik je tako moral še tretjič bos z Roland-Garrosa v hotel, kot je obljubil ob vsaki zmagi varovanke.

