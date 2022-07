Plavalci v formi in motivirani

Blaž Perko, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije, je član izvršnega odbora mednarodnega komiteja sredozemskih iger. Zato je bil ob koncu 19. iger Mediterana v alžirskem Oranu tudi pravi sogovornik, da potegne črto pod letošnjimi igrami in oceni slovenski izkupiček na severu afriške celine.

Kako bi ocenili sredozemske igre z zornega kota slovenskih športnih nastopov? Bilo je manj odličij, 23, šest zlatih, osem srebrnih in devet bronastih, kot pred štirimi leti v Tarragoni (36), a več zlatih, 6:4, kot v Španiji.

»Z več zornih kotov menim, da je bil nastop rezultatsko uspešen. Bilo je tudi kar nekaj uvrstitev tik pod zmagovalnimi stopničkami, ekipa je bila mlada. V posameznih športih, kjer smo pričakovali še boljše rezultate, je za kolajne za malenkost zmanjkalo, a z vidika uspeha menim, da se je Slovenija dobro odrezala.«

Je vse v skladu z želenim pred igrami?

»Večinoma je vse v skladu s pričakovanji, seveda so bila tudi kakšna razočaranja, a če pogledamo celoto, smo zadovoljni.«

Plavalni del slovenske reprezentance je osvojil deset od 23 odličij, če dodamo še atletiko in strelstvo, je to skupaj 16 kolajn. Drugi so jih dodali sedem.

»Plavalna in atletska ekipa sta zelo dobro nastopili, za plavalce se mi sploh zdi, da so na igre prišli zelo dobro pripravljeni in motivirani. Tudi strelce moramo pohvaliti, tekvondo je bil na koncu uspešen, po pričakovanju tudi judo. Kolesarstvo je tudi osvojilo kolajno, čeprav se je v moški cestni dirki žal za malenkost zgrešilo odličje.«

Žal koronavirus ni počival.

»V rokometu nam jo je zagodel covid, čeprav tam nismo pričakovali boja za kolajne, saj nismo prišli s prvo ekipo. Vendar so kljub temu fantje pokazali, da so motivirani, zelo dobro so nastopili. Imeli smo tudi še nekaj športov z zelo vidnimi predstavami, denimo v vaterpolu, fantje pa so bili neizkušeni na tej ravni tekmovanja. Vaterpolo je bil prijetno presenečenje s kar nekaj dobrimi rezultati. Tudi balinarji so spet osvojili kolajno, tako da je generalna ocena zelo dobro. V lokostrelstvu smo denimo pričakovali odlične rezultate, a zaradi okužb nismo mogli nastopiti z najboljšo postavo. A tako pač je, tudi v drugih reprezentancah se je dogajalo podobno, v teh časih je tudi ta vidik treba vzeti v zakup.«

Olimpijski park v Oranu pa si denimo zasluži vse superlative.

»Tukaj so me osebno zelo presenetili. Športni objekti so fantastični, tudi sami športniki so razmere označili za vrhunske. S tega vidika je prihodnost športa v tem delu Alžirije na dobri poti, tudi v zahodnoevropskem svetu bi si redkokje privoščili takšne objekte, razmere so izjemne.«