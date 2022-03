Trideset let predstavlja dolgo dobo. Tudi v primeru planiškega praznika, ki vedno znova ponuja kakšno lepo zgodbo. Ne nazadnje gre tudi za tekmovalno slovo od smučarske zime. Kurenti na Ptuju slednjo po starih vražah in izročilih odganjajo, skakalci pa ji s številnim navdušenim občinstvom nato prav zares pomahajo do novega novembrskega snidenja. Zgodovina razkriva, da so se sicer planiški termini spreminjali, večkrat so bile tekme sredi sezone, a največkrat v slovenski samostojnosti se je Planica v vsem svojem lesku predstavila ob zadnjem marčnem koncu tedna. ▶ Svoj prvi veliki kristalni glo...