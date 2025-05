Planica dobila močnega tekmeca: Nemci želijo jubilejno prvenstvo doma

Potem ko sta Ramsau in Bischofshofen umaknila skupno kandidaturo za izvedbo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031, se je že zdelo, da bo Planica ostala celo edina kandidatka za organizacijo tega tekmovanja. Toda medtem so se v boj zanj vmešali tudi Nemci.

»Za nas je jasno, da moramo izkoristiti to priložnost. Planica je za zdaj edino prizorišče, ki se poteguje za izvedbo nordijskega SP 2031, dve leti pozneje bo konkurenca zagotovo večja,« je Stefan Schwarzbach, vodja za marketing pri Nemški smučarski zvezi (DSV), razkril v pogovoru za časnik Allgäuer. Zanimanje za organizacijo tekmovanja najboljših smučarskih skakalcev in tekačev ter nordijskih kombinatorcev čez dobrih pet let so pokazali tako prireditelji v Oberstdorfu kot tudi v Klingenthalu, ki bi SP izpeljali skupaj z Oberwiesenthalom.

Leta 2031 bo minilo natanko sto let od prvega nordijskega SP na nemških tleh.

Odločitev o tem, kdo bo leta 2031 gostil spektakel v nordijskem smučanju, bo sicer padla prihodnje leto na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Beogradu. V Nemčiji verjamejo, da imajo v rokah dobre karte, pri čemer stavijo na okrogel jubilej. Leta 2031 bo namreč minilo natanko sto let od prvega nordijskega SP na nemških tleh (Oberstdorf 1931), za nameček še niso pozabili na prah, ki se je predlani dvigoval v Planici zaradi (pre)dragih vstopnic in majhnega števila gledalcev.