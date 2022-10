Planica brez starta pri sosedih

Zamisel je bila zanimiva, mikavna, obenem bi napovedala novi boj za tisto, za kar so se tri obmejne dežele že borile – skupne zimske olimpijske igre. Toda na največjem zimskošportnem dogodku doslej pri nas, svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju (Planica, od 21. februarja do 5. marca 2023), ne bo starta tekaških preizkušenj na 30 in 50 km v sosednjem Trbižu. Ne glede na vso priljubljenost smučarskih skokov pri nas ter zagotovljeno številno občinstvo ob vznožju planiških naprav so si slovenski prireditelji največje nordijske predstave v poolimpijski zimi prav posebej želeli pravi športni praznik tudi ob tekaški smučini. Tisoče Norvežanov, Švedov in Fincev bo obiskalo Zgornjesavsko dolino – vedno je tako, ko je nordijsko SP v srednji Evropi –, in tudi za njih bi bilo posebno doživetje, ko bi start tekme pospremili ob znameniti italijanski kavi z okusnim rogljičkom, po cilju pa uživali na Gorenjskem v štrukljih, rateških krapih ali klobasi s kislim zeljem. Za prireditelje je podoba skupne tekme na liniji Trbiž–Planica pomenil prav poseben izziv, ki pa ga zdaj vendarle ne bo. To je bilo jasno že pred nekaj tedni, ko na Forumu Nordicum, tradicionalnem srečanju prirediteljev, opremljevalcev, trenerjev, športnikov in novinarjev pred sezono, ni bilo načrtovane predstavitve za navzoče v naši zahodni soseščini. Toda dokler pri Mednarodni smučarski zvezi niso dejansko potrdili urnika in prizorišč posameznih tekem, se planiški prireditelji še niso oglašali. Zdaj pa je jasno, da bo celoten tekmovalni spored na slovenskem snegu.

Trbiž in Beljak na zemljevidu

»Res smo se poskušali z novo zgodbo, se dogovarjali z Italijani, a žal tudi ob krutem času pandemije in posledično tudi denarne krize. V sezoni energetske draginje smo morali ravnati racionalno. Seveda smo čakali še kakšen korak iz Trbiža, pravzaprav bolj dežele Furlanije - Julijske krajine, ko pa je bilo jasno, da ga ne bo, smo se soočili s tem, da bo vse tekmovalno dogajanje zgolj pri nas,« nam je včeraj potrdil Tomaž Šušteršič, generalni sekretar prvenstva, ter tudi prikimal ob vprašanju, ali Trbiž vendarle – podobno kot Beljak – ostaja na skupnem zemljevidu dogodka. Prav v omenjenih dveh mestih, tik ob tromeji Avstrije, Italije in Slovenije, bodo namreč številni med prvenstvom bivali. Tudi športniki – v Beljaku, kot so napovedali, vsaj člani avstrijske in nemške izbrane vrste, v Trbižu pa najbrž azzurri in še kdo. Glede dveh najdaljših posamičnih preizkušenj pa so imeli slovenski prireditelji že dolgo v predalu tudi načrt B. Ta bo zdaj uresničen. In potruditi se kaže, da bi svetu nordijskega smučanja, ki kajpak slovite skakalnice že dolgo pozna, v novi luči predstavili posebno prizorišče na tekaških smučeh.