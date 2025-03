Planica 2025: Daniel Tschofenig prekinil desetletje dolgo sušo

Med rednimi obiskovalci planiškega praznika so tudi privrženci skakalcev iz sosednje Avstrije. Tradicionalno imajo precej adutov, zdaj je njihov zelo vidni Daniel Tschofenig. Korošec slovenskih korenin iz Straje vasi v Spodnji Ziljski dolini nima daleč do zadnjega prizorišča v sezoni, ki si jo bo ohranil v lepem spominu. Nizal je zmage, osvojil prestižnega zlatega orla za skupno slavje na turneji štirih skakalnic, izstavil tudi kandidaturo za veliki kristalni globus.

Športno društvo Zahomc je vzgojilo številne imenitne skakalce, med njimi Karla Schnabla, leta 1976 v Innsbrucku olimpijskega prvaka. In če bi se iz sedanjega zornega kota ozrli v naslednjo zimo, ko bo napočil čas še enih olimpijskih iger, bo med kandidati za vrh tudi Tschofenig. Njegovi predniki pripadajo slovenski narodnostni skupnosti na Koroškem, sam sicer slovenščine ne obvlada tekoče, vesel pa je, ker je odraščal na deželi pod visokimi gorami, kjer so prav skoki prvovrstna zabava za mladino.

Z dolgimi in lepimi skoki navdušuje športno Avstrijo. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Zlati orel

»Ko sem bil star 10 let, me je oče peljal na Bergisel v Innsbrucku, in ko sem stal pred to mogočno skakalnico, sem mu dejal: Tukaj bi rad nekoč tekmoval na novoletni turneji.« Sanje so se mu uresničile, ne le da je tekmoval, pred dobrima dvema mesecema je na zadnji postaji turneje v Bischofshofnu ponosno dvignil cenjeno lovoriko v skakalnem športu – zlatega orla za skupno zmagoslavje na štirih skakalnicah. Avstrija je nestrpno čakala ta trenutek, 22-letni Korošec je prekinil desetletje dolgo sušo, kolikor je minilo od zadnje rdeče-belo-rdeče skupne zmage na turneji, takrat v izvedbi Stefana Krafta.

Tschofenig sanjskih dni ne bo pozabil. Pravzaprav jih je z dejanji napovedoval že od začetka sezone, nepremagljiv je bil tudi v Engelbergu v Bernskih Alpah, decembrski švicarski postaji sezone. Takrat je tudi doma doživel čast, ko ga je Združenje športnih novinarjev Koroške na slovesnosti v Beljaku razglasilo za športnika leta v tej avstrijski zvezni deželi.

»V osnovni šoli sem bil med vrstniki najnižji, zato sem se moral še posebej uveljavljati.« Daniel Tschofenig

V letih odraščanja je bil dolgo član lokalnega nogometnega kluba, na razpotju dveh športnih panog se je odločil za smučarske skoke. »Z bratom sva si podobna: ko se navdušiva nad nečem, želiva biti v tem uspešna. Tako kot sem jaz v športu, je on v fiziki,« v radijski oddaji Zajtrk pri meni na valovih ORF ni skrival ponosa o bratu, mladem raziskovalcu na sloviti ameriški univerzi Stanford.

Angleščina je blizu tudi Danielu, predvsem odkar je njegovo dekle kanadska smučarska skakalka Alexandria Loutitt. Prav ganila ga je njena navzočnost v trenutkih njegovega skupnega zmagoslavja na turneji, saj je prav tisti dan še tekmovala v Beljaku, a nato nemudoma po koncu odšla v Bischofshofen, da bi objela svojega junaka.

In tudi sicer se Kanadčanka pri naših severnih sosedih imenitno počuti. Danielova mama jo je naučila pripravljati Kasnudel, znamenite koroške žepke s skuto, spoznava tudi nemščino in očarljivo naravo Ziljske doline. Kmalu bosta s fantom spet tam, saj bo po Planici napočil čas počitnic.