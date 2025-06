Plameni na dirkališču! Trenutek, ko je avto izbruhnil v plamene (VIDEO)

Velika nagrada Avstrije se je za vrhunskega dirkača Carlosa Sainza spremenila v nočno moro, še preden se je prižgal semafor. Španski dirkač ekipe Williams se je znašel sredi kaosa, ko so mu na koncu boksov med ogrevalnim krogom zagorele zavore – prizor, ki je v nekaj sekundah prestrašil mehanike, gledalce in dirkače.

Z izrednim posredovanjem ekipe Jamesa Vowlesa, ki je s pogumnim tekom in gasilnimi aparati preprečila še hujšo katastrofo, je bil ogenj hitro pogašen. A za Sainza je bilo že prepozno. Inženir mu je po radijski zvezi brez olepševanja sporočil: »Dirka je zate končana.« In zdi se, da z njo tudi sezona.

FOTO: Gintare Karpaviciute Reuters

Zadnji udarec v sezoni, polni frustracij

Za 30-letnega dirkača, ki se je v tej sezoni že večkrat boril z nezanesljivim dirkalnikom, je bil požar le še zadnji udarec v nizu neuspehov. Že dan pred tem je doživel polomijo v kvalifikacijah, ko je izpadel že v Q1 in si prislužil start z zadnje vrste, tik ob Nicu Hülkenbergu.

FOTO: Andrej Isakovic Afp

»Avto je bil nevozen,« je izjavil razočarani Sainz po sobotnem nastopu. Po besedah ekipe naj bi med vožnjo prišlo do poškodbe dna vozila, kar je povzročilo močno izgubo podtlaka. Poleg tega so ga pestile še zavore, ki so že od začetka »vlekle« na eno stran – kritična težava na stezi, znani po silovitih zaviralnih točkah.

Ogenj simbolično zaključil sezono

Čeprav nihče ni bil poškodovan, so posledice za Sainza daljnosežne. Dirka se ni niti začela, a z njo so zgoreli tudi njegovi upi na spodobno nadaljevanje sezone. Po prehodu iz Ferrarija v Williams se je veliko govorilo o novi priložnosti, o dokazovanju in o gradnji prihodnosti. Namesto tega sta ga pričakala dim in pepel.