Plačali so davek za neregularno sezono

Z rekordno naglico, kakršno bi jim zavidal celo Usain Bolt, so košarkarji in trenerji Cedevite Olimpije po osvojitvi naslova državnih prvakov odhiteli v zavetje svojih najbližjih na raznih koncih sveta in ugasnili telefone. Razumljivo se je mudilo predvsem štirim članom slovenske reprezentance, saj se bo že 10. t. m. zbrala na pripravah pred olimpijskimi kvalifikacijami. Najbolj poklican za oceno dosežkov je vendarle športni direktor kluba Sani Bečirovič, ki se je prijazno odzval vabilu na pogovor.



Lani ste si srčno želeli, da bi lahko dokončali sezono, letos vam je uspelo ob vzponih in padcih. Kako ste kot športni direktor in nekdanji vrhunski košarkar zadovoljni z doseženim in videnim?

»Vesel sem, da nam je uspelo pripeljati tekmovanja do konca. Povsem zadovoljni pa v klubu ne moremo biti, sezono bi ocenil kot polovično uspešno. Prišli smo do naslova državnega prvaka, imam pa grenak priokus – in ne me narobe razumeti –, ker je bila sezona po svoje neregularna. Ujeli smo igralni ritem in pravi zagon, ko so nas presekale okužbe tako v našem moštvu kot pri tekmecih. Preložiti smo morali celo vrsto dvobojev v evropskem pokalu in ligi ABA ter popolnoma prilagoditi koledar. Menim, da smo bili zato ob večji uspeh. V zaključku sezone smo morali odigrati devet tekem v 19 dneh in plačali smo davek.«



Vaš nekdanji trener Zmago Sagadin je ocenil sezono Cedevite Olimpije za neuspešno, saj ni dosegla mednarodnega presežka niti ni uveljavila mladega igralca. Kako bi mu odgovorili?

»Za začetek bi postavil nasprotno vprašanje: kaj pa je bil uspeh kluba v zadnjih 20 letih? V zadnjih dveh letih smo naredili korak naprej in se letos uvrstili v top 16 evropskega pokala. To smo si želeli in to je bil cilj. Res je, kakšna sekunda nas je ločila od četrtfinala, ampak to je šport. Kaj naj bi potem rekli v nogometnih krogih pri Manchester Cityju, PSG ali Interju, ki vlagajo silne milijone? Naj bi vrgli puško v koruzo? Klobuk dol pred Zmagom, veliko je naredil za slovensko košarko in tudi zame, toda časi so se spremenili.«



Kolikšne spremembe se obetajo v klubu, ki ima po besedah direktorja Davorja Užbinca pet milijonov evrov letnega proračuna, od katerih je 60 odstotkov namenjenih za delovanje članskega moštva in je torej tudi s finančnega vidika peti v ligi ABA?

»Minimalne, a ogromne hkrati. Naučili smo se, da je sezona izjemno naporna. Od jeseni pričakujemo manj okužb, a svoje bodo zahtevala že nenehna potovanja, zato bomo ekipi dodali enega zunanjega košarkarja več in seveda zdravega Mangoka Mathianga. Ko si je lani zlomil nogo še pred prvo uradno tekmo, se nam je sesula celotna zasnova. Izgubili smo udarnega centra, porabiti pa smo morali tudi denar, ki smo ga prihranili za dodaten nakup novembra ali decembra, ker smo uvideli, da bi bila lahko sezona zelo uspešna. Znesek smo namenili za Mathiangovo zamenjavo Jarroda Jonesa, ki je bil zadetek v polno, v seštevku pa smo bili vendarle osmoljenci.«



Pogodbe so potekle Kendricku Perryju, Jarrodu Jonesu, Rionu Brownu in Edu Muriću. Kakšen je njihov položaj?

»Za Perryja je že lep čas jasno, da prejema privlačne ponudbe in da ga bo nemogoče zadržati, saj pri 28 letih želi okusiti čar evrolige. Zanj moramo torej poiskati zamenjavo, pri Brownu in Jonesu pa bomo počakali, da se misli umirijo, in se nato odločili, ali bomo nadaljevali z njima ali z drugima okrepitvama. Z Murićem se pogajamo in kmalu bo več jasno.«



Jaka Blažič je lani podaljšal pogodbo za dve sezoni, a zanj vedno vlada zanimanje iz tujine. Kakšen je njegov status?

»Na današnji dan je košarkar Cedevite Olimpije. Več ne morem povedati.«



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: