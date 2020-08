Pivopivci sprožili alarm v Mariboru

Vrnitev v realni svet prvoligaških nogometnih bitk na domači fronti po evropskih vznemirjenjih je kot vrnitev ambicioznega dijaka v osnovno šolo. Ta konec tedna bo še posebno vznemirljiv: v 2. krogu bosta danes tekmi v Sp. Šiški in Kidričevem, nedeljski paket začenjajo v Murski Soboti, nadaljujejo na koprski Bonifiki z gostovanjem Olimpije, končal pa se bo v Domžalah, kjer bodo gostili Mariborčane.



Ljubljana: Bravo - Gorica (sodnik David Šmajc, 17.00): Dejan Grabić počasi postaja trener za kaj več. Za, na primer, nekoč Olimpijo, ko se bo ta zatekla k domačim silam in za slovenski nogomet koristnejšim konceptom. Gorica ima v nasprotju s Šiškarji na klopi moža starega kova, a očetovskega mojstra igre Borivoja Lučića. Nekoč bo potrebovala tudi mojstra za vrnitev v slovenski vrh, a dotlej naj kar Lučić vzgaja fante z domišljijo igre in ne za »tablično« vodene figure.



Kidričevo: Aluminij - Celje (Andrej Žnidaršič, 21.00): Evropski polom Maribora bi lahko vsaj malo zamajal stališče in potezo Kidričanov, da so se raje izognili prvi tekmi za ceno poraza za zeleno mizo in še kakšnega kazenskega minusa točk. Ampak saj star slovenski pregovor pove vse: Za vsako rit se najde palica. In tudi za Aluminij se bo.



Murska Sobota: Mura - CB24 Tabor (Alen Borošak, 16.00): Skoraj ves teden je šel v nič, česar trener Mure Ante Šimundža, sicer perfekcionist in tekmovalec, ni sprejel z navdušenjem. Dobro ve, da je Tabor atletska ekipa, ki ji zna Mauro Camoranesi z manjšimi taktičnimi zankami vliti še samozavest. Argentinec ima le eno težavo, Šimundža ga je že dvakrat prelisičil, drugič resda, ko za Tabor ni štelo nič. Koronavirus je druga velika težava Sobočanov. V osamitev je poslal ustvarjalca in strelca Luko Bobičanca.



Koper: Koper - Olimpija (Slavko Vinčić, 18.00): Olimpija je v srečni evropski zmagi proti številčno oslabljenemu tekmecu z zelo vprašljivo kakovostjo opravila še močan trening. Bolje skoraj ne bi moglo biti. Skoraj. Slaba napoved je koprski slab start v sezono, zaradi česar so na Bonifiki v »žile« spustili adrenalin. Že tako se vselej nabrusijo za Ljubljančane in Milana Mandarića, zdaj se bodo še za Mladena Rudonjo, ki ga v domačem okolju ne vidijo preveč radi. Nogometno so oboji še v obdobju odkrivanja, kaj in koliko zmorejo. Koprčanom manjka hitrosti, še bolj pa pogrešajo vidnejše domače sile, ki bi vlekle voz in priganjale prišleke. A to je posledica preteklosti in od bivšega župana »poti v ligo prvakov«. V enem od najbolj množičnih bazenov nogometnih talentov v Sloveniji si preprosto ne smejo privoščiti, da bi »navlekli« preveč Dalmatincev, Istranov onkraj meje ... Mej nima Olimpija, vprašanje je le, kakšne kakovosti so igralci.



Domžale: Domžale - Maribor (Roman Glažar, 20.15): Dan potem v Mariboru najbrž še ni povzročil kaosa. Počakati bo treba na ponedeljkovo jutro ali že na nedeljski večer. Kakšen bo odgovor za evropski nokavt, ne ve niti trener Sergej Jakirović. Ve le to, da visi in da bi še ligaški poraz pomenil njegov konec pri vijoličnih. Ampak kar težko je verjeti, da bi s tako razpoložljivim zvezdniškim naborom igralcev pogrnil še v Domžalah, kjer so se hitro vrnili v spomladanski ritem nemoči. Dejana Đuranovića čakajo težke tekme, še posebno če želi uresničevati lepo slišane napovedi o vrnitvi k igralcem, ki so jih vzgojili v domžalskem klubu.