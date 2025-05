Pica v Stockholmu cenejša kot v Ljubljani

Svetovna prvenstva v hokeju pripadajo posebni zgodbi. Ni je namreč ekipne športne panoge, v kateri bi bilo največje tekmovanje prav vsako leto. Hokejisti so velikokrat morali poslušati in sprejemati opazke, češ da vsako leto razglasijo svetovnega prvaka, zato je ta prestižna lovorika razvrednotena. Toda funkcionarji in posledično junaki ledenih ploskev hitro odgovorijo, da gre za vsakoletni praznik, s katerim pomahajo v slovo dolgi hokejski sezoni. Tako tudi Stockholm ponuja sproščeno ozračje, navijači v dvorani Globus ter ob njej uživajo.

Slovenska reprezentanca ni ena tistih, ki bi imela na prizoriščih SP v hokeju veliko privržencev. Resda ostaja spomin na Ostravo 2015, ko je navzočnost Anžeta Kopitarja in Jana Muršaka botrovala selitvi slovenskih hokejskih privržencev na cenovno prijazno Češko, zdaj je zgodba drugačna. Toda pozor! Kakšno desetletje ali dve nazaj so bile nordijske dežele za obiskovalca glede cen namestitev, storitev, hrane in pijače tudi trikrat dražje od vsakdanjih v srednji Evropi, zdaj je to razmerje povsem primerljivo in pri mnogih parametrih povsem enako.

Zelo okusna pica stane v prav spodobnem lokalu sredi Stockholma natanko 12 evrov. Mar ni v slovenskem glavnem mestu podobno ali še dražje? Tudi močan odmerek kave z oznako espresso boste plačali na Švedskem največ poltretji evro, glede na mesečne dohodke tukajšnjega prebivalstva je to vsaj enako, če že ne ceneje kot pri nas.

Pivo v švedski metropoli stane 7 evrov, tako kot leta 2013 na prejšnjem hokejskem SP.

Slovenija kot Skandinavija

Ni kaj, posledice pandemije in vojn so udarile z draginjo pri nas, na Švedskem kakšnega zasuka pri cenah in standardu prebivalstva ni opaziti. Pivo, to najbolj priljubljeno pijačo med obiskovalci športnih prireditev, boste plačali v najožjem mestnem središču približno 75 kron oziroma 7 evrov, to je še vedno dražje kot pri nas. Toda toliko je hmeljni napitek stal tudi na prejšnjem hokejskem prvenstvu v Stockholmu pred 12 leti, pri nas pa se cena nenehno vzpenja in zdaj v tem primeru ni več daleč od te skandinavske ...

A kdor ima rad velike (športne) dogodke, ni zgrešil, če se je v tem primeru odločil za pot na evropski sever. Družina Breznik iz Ljubljane tukaj, denimo, prav uživa, Jeseničan Miran Zimic, s slovenskim dresom nepogrešljiv na slehernem prvenstvu v hokeju, prav tako. Že samo prizorišče okrog znamenitega Globusa, zgrajenega za hokejski mundial 1989, ponuja pisano paleto dejavnosti. Tako se je mogoče s posebnim vlakcem pripeljati na streho omenjene dvorane in uživati v lepi panorami švedskega glavnega mesta. Pičlih deset minut s podzemno železnico loči obiskovalce dvorane do središča mesta in neštetih znamenitosti: kraljeve palače, muzeja slovite skupine ABBA, živalskega vrta s prebivalci evropskega severa, muzeja zgodovine vikingov, potopljene ladje Vasa itn. To je pač Stockholm. Vreden obiska in ne več tako težko finančno dosegljiv kot nekoč.