Pia v Ljubljano prispela z olimpijsko vozovnico

Pia Babnik z očetom Alešem Babnikom. FOTO: Blaž Samec, Delo

Pozno sinoči je na ljubljanskem golf igrišču Trnovo potekal skromen, a srčen sprejem 17-letne golfistke, ki se je s turnirja Ladies European Tour v Franciji vrnila s pokalom v rokah. Pia Babnik je zmagala na turnirju z nagradnim skladom 200.000 evrov na igrišču Evian ob Ženevskem jezeru ter si s tem priborila tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.To je edinstven uspeh na preizkušnji Ladies European Tour, saj je Pia Babnik letos najmlajša udeleženka druge najbolj elitne turneje za profesionalke na svetu, hkrati pa je bil to šele njen deveti nastop na turnirjih te evropske serije. Slovenijo je s tem rezultatom izstrelila v sam vrh golfske elite in dokazala, da s trdnim delom in z vztrajnostjo lahko dosežeš tudi sanje.»Zmaga je fantastičen dosežek, na katerega sem čakala vse življenje, uvrstitev na olimpijske igre pa je le še jagoda na torti,« je dodala mlada Ljubljančanka. In z jagodno torto ter s penino je pogostila tudi svoje domače navijače na ljubljanskem igrišču golf Trnovo, kjer je bila redna udeleženka turnirjev After Job.