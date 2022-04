Pia Babnik, zdaj 43. na svetu, dobrodošla doma

Že kar nekaj let spremljam dogajanje v slovenskem golfu in s tem tudi družino Babnik. Zagotovo je navidezno meteorski vzpon predvsem trdo delo in družinski projekt, ki sta ga zastavila Mateja in Aleš Babnik. Oba nekdanja vrhunska športnika v badmintonu.

»Te dni smo bolj malo spali. Preveč bi bilo stresno, če bi turnir spremljala v živo. Sta me pa moja starša, mama Draga in oče Mavricij, ki sta bedela vse noči in spremljala vnukinjo, obveščala. Ni pa stresno, če sem s Pio na igriščih,« začne pogovor mama Mateja. Preberite na Polet.si