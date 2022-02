Petra Prevca opeharili sodniki

Slovenski skakalni in pravzaprav ves reprezentančni tabor na teh igrah se je komaj dobro umiril po imenitni soboti z zlato Uršo Bogataj in bronasto Niko Križnar, že je zadišalo po novem podvigu. Tokrat v izvedbi povratnika k najožji svetovni eliti Petra Prevca. Lastnik dveh olimpijskih kolajn in velikega kristalnega globusa je uprizoril najboljša skoka v tej sezoni, zasedel pa tisto nehvaležno 4. mesto. Prvo olimpijsko zmago je odnesel japonski favorit Rjoju Kobajaši, natanko pred enim mesecem prvi as novoletne turneje. Najbolj izkušeni član naše reprezentančne vrste skakalcev se bo še dolgo spominjal te olimpijske nedelje na Kitajskem, saj je imel po imenitnem 2. mestu uvodne serije na dosegu rok svojo tretjo olimpijsko kolajno doslej, obenem tudi tretjo za Slovenijo na teh igrah. Na koncu je za pičle pol točke zaostal za Poljakom Dawidom Kubackim, ki je podobno kot 29-letni Gorenjec prav včeraj prikazal precej več kot v dosedanjem delu sezone.

Glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota je bil pozneje v prostoru za pogovore z novinarji neutolažljiv, prepričan je bil, da so sodniki našega aduta tokrat opeharili: »Trije bi mu morali podeliti pol ocene višje, potem bi bil vrstni red drugačen.« Sicer pa je bil Hrgota večinoma zadovoljen, kar je videl od svojih štirih izbrancev na tej uvodni moški skakalni olimpijski preizkušnji. Navdušila so ga tudi dan prej dekleta, zato se seveda tudi sam ne more izogniti visokim pričakovanjem pred današnjo mešano tekmo, kjer bo Slovenija predstavilo udarno ekipo najboljših s teh prvih posamičnih preizkušenj: torej Uršo Bogataj, Niko Križnar, Petra Prevca in Timija Zajca.

OI so drugačne

Tako je prav naša vrsta udarni kandidat za zmago in novo zlato kolajno na Kitajskem, res pa ob tem Prevc opozarja: »Saj smo bili na tej mešani tekmi že večkrat favoriti, potem pa se je kje zataknilo.« Sam je bil sicer navdušen nad sobotno bero slovenskih skakalk (»Če imaš dve na odru za najboljše tri, drugi dve pa med deseterico, kaj drugega kot fenomenalno ne moreš reči!«), seveda pa bi bil še krepko bolj nasmejan, če bi sam osvojil kolajno. »Ko bi bil takšen razplet na tekmi svetovnega pokala, bi si dejal, saj bo kmalu nova priložnost. Olimpijske igre pa so vendarle drugačne. Opravil sem dva zelo dobra skoka, očitno to ni bilo dovolj. Vedno je seveda lahko bolje,« je poudaril, ob namigu o trenerjevi oceni, češ da sodniki niso pri njem dobro opravili naloge, pa je bil kratek: »To se pač dogaja.« Z odličnim skokom v drugo je na tej srednji napravi opozoril nase Zajc, z 18. mesta se je prebil na končno 9. Anže Lanišek je bil 13., Lovro Kos pa 28. Kobajaši je po Jukiu Kasaji (Saporo 1972) in Kazujošiju Funakiju (Nagano 1998) postal tretji japonski skakalec z zlato olimpijsko kolajno, Avstrijec Manuel Fettner je po Noriakiju Kasaiju, srebrnem pred 8 leti v Sočiju, drugi najstarejši skakalec s kolajno olimpijskih iger, bronasti Dawid Kubacki pa je razveselil Poljsko. Deželo, v kateri so smučarski skoki najbrž še bolj priljubljeni kot na Slovenskem.