Peter Prevc: všeč mu je, ker nosi simboliko

V Klingenthalu bo pojutrišnjem finale velike nagrade v smučarskih skokih, ki se ga bo ob Anžetu Lanišku, Lovru Kosu, Timiju Zajcu, obetavnem Roku Masletu in bratu Domnu Prevcu udeležil tudi Peter Prevc. Najizkušenejši slovenski reprezentant, ki je pred desetimi dnevi dopolnil 30 let, s svojo formo še ni povsem zadovoljen. A dela na tem, da bo do starta svetovnega pokala dvignil raven skokov.

Do kakšnega zaključka ste prišli po torkovem DP v Kranju, na katerem ste bili tretji?

»V prvi seriji sem imel zelo zgrešen skok, finalni je bil v redu, tako da sem priplezal na stopničke. A sem bil kar precej oddaljen od najboljših dveh, Laniška in Kosa.«

Kako ste sicer zadovoljni z zdajšnjim skakanjem?

»Lahko bi bilo malo bolje. Nekako mi še ne steče, ampak delam na tem, da bi v treh tednih občutno dvignil raven svojih skokov. Dobro je, da imamo v ekipi Anžeta, Lovra in Timija, ki nam kažejo, kje je merilo.«

S kakšnimi pričakovanji se boste lotili finala VN v Klingenthalu?

»Želim si predvsem videti, koliko so v najmočnejši konkurenci vredni moji skoki. To bo zame spet en stresni preizkus, kako se znajdem v tem okolju. Za Klingenthal se je namreč prijavilo več kot 70 tekmovalcev, tudi Norvežani z reprezentanco A.«

V Hinzenbachu je bila kontrola opreme precej stroga in usodna za dva šampiona – Japonca Rjojuja Kobajašija in Poljaka Kamila Stocha. Letos so uvedli nov način telesnih meritev, kako jih komentirate?

»Zdaj se še vsi malo lovijo. Tudi kontrolor, ki je nov. Če le malo zgrešiš, se ti lahko hitro zgodi kaj neprimernega. Dobro je, da se že na začetku postavi jasne omejitve, da se ne bomo vso sezono prepirali okrog njih.«

Glavni trener Robert Hrgota ocenjuje, da bo poslej manj prostora za manipulacije. Kaj menite vi?

»O tem, ali je novi način meritev boljši ali slabši, bodo sodili tisti, ki so se odločili zanj. Tekmovalci imamo pri vsem tem zelo malo besede.«

Vam je všeč nova čelada?

»V bistvu mi je. Všeč mi je občutek vključenosti v projekt, naš pokrovitelj se je potrudil in k sodelovanju pri oblikovanju privabil več ljudi. Čelada je nujen del naše opreme, obenem je lahko dodana vrednost k prepoznavnosti. Všeč mi je, ker nosi simboliko.«

Ko je prišel na dan koledar nove sezone svetovnega pokala, ste bili precej kritični do zgodnjega starta v Visli (4. novembra) in še bolj do tritedenskega premora, ki bo sledil uvodni postaji na Poljskem. Kakšno je zdaj vaše mnenje?

»Še zmeraj se mi zdi koledar precej nepriročen. Imeli bomo 'smučarski' začetek, sezona se bo podaljšala do aprila. Upam, da izzivov vendarle ne bo preveč.«

Veliki vrhunec zime bo nordijsko SP v Planici. Ali se da formo tako načrtovati, da bi bili najboljši prav med 21. februarjem in 5. marcem 2023?

»Najlažje jo tempiraš tako, da zmagaš na novoletni turneji. Nato formo le še vzdržuješ in piliš malenkosti. To bi bil idealen scenarij. A na startu je 50 skakalcev, ki imajo podobno željo. Če pa se januarja še ne najdeš, se znajdeš pod večjim stresom in začneš težko dihati.«