Peter Prevc spet opozoril nase

Vreme prirediteljem vsakoletnega spektakla v smučarskih skokih v Zakopanah včeraj ni bilo naklonjeno. Zaradi premočnega vetra so bili prisiljeni prekiniti in nato odpovedati uradni trening pred kvalifikacijami, ki so jih preložili na jutri (14.30), torej poldrugo uro pred začetkom posamične tekme za svetovni pokal. Na skakalnici Wielka Krokiew bo danes (16.00) ekipna preizkušnja, pred njo pa dve seriji za uradni trening (13.30).

Do včerajšnje prekinitve se je po zaletišču spustilo 47 tekmovalcev, med katerimi je najboljši skok uspel Petru Prevcu (131 m). Le meter krajši je bil Žiga Jelar, ki je imel do odpovedi peto oceno. Med oba Slovenca so se vrinili Švicarja Gregor Deschwanden (126,5 m), Simon Ammann (132 m) in Nemec Severin Freund (132,5 m).

Preostali naši skakalci Lovro Kos, Anže Lanišek, Cene Prevc in Timi Zajc, ki jih v Zakopanah namesto glavnega trenerja Roberta Hrgote (ta je zaradi rizičnega stika v samoizolaciji) vodi njegov pomočnik Gašper Vodan, včeraj niso dobili priložnosti za spoznavanje z napravo, na kateri je lani Lanišek kot drugi le za las zaostal za norveškim zmagovalcem Mariusom Lindvikom. Na ekipni preizkušnji so bili najboljši Avstrijci, Slovenci so med devetimi moštvi zasedli nehvaležno četrto mesto.

Kritična Tande in Forfang

Na Norveškem in tudi drugod pa močno odmevajo besede Johanna Andreja Forfanga in Daniela Andreja Tandeja, ki sta jih namenila prireditvi za izbor najboljšega športnika in predvsem športnice minulega leta v domovini. V nos jima je šlo, da je v ženski konkurenci vso smetano znova pobrala smučarska tekačica Therese Johaug.

Za njo so med drugimi zaostale tudi biatlonka Tiril Eckhoff, skupna zmagovalka svetovnega pokala 2020/21 ter dobitnica kar šestih kolajn (štirih zlatih) na svetovnem prvenstvu na Pokljuki, smučarska skakalka Maren Lundby, ki se je ovenčala s štirimi odličji (zlatim na veliki skakalnici) na nordijskem SP v Oberstdorfu, svetovna prvakinja v nordijski kombinaciji Gyda Westvold Hansen in hitrostna drsalka Ragne Wiklund, lani zlata na svetovnem prvenstvu v Heerenveenu.

»Že pred nekaj leti sem izgubil vse spoštovanje do te gale. Zato se tudi ne mučim več s tem, da bi jo gledal,« je bil brez dlake na jeziku Tande, ki je v isti sapi siknil, da gre na izboru za najboljšega športnika leta na Norveškem vse preveč priznanj v roke ljudem, ki jih niti nominirati ne bi smeli. Še bolj oster kot svetovni prvak v smučarskih poletih iz Oberstdorfa 2018, ki je marca lani grdo padel v Planici, je bil njegov reprezentančni kolega Forfang.

»Na Norveškem imamo veliko dobrih športnic, toda glavno nagrado je spet prejela predstavnica malega športa, ki je bila obsojena jemanja prepovedanih poživil,« je ob razglasitvi najboljše norveške športnice zmajeval z glavo Forfang, ki se je pred štirimi leti na olimpijskih igrah v Pjongčangu veselil srebrne kolajne na srednji skakalnici, na veliki pa je prispeval svoj delež k zmagoslavju Norveške.