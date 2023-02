Peter Prevc je najizkušenejši in obenem tudi najuspešnejši slovenski smučarski skakalec. Nordijsko SP v Planici bo za 30-letnega asa iz Dolenje vasi pri Železnikih sedmo po vrsti, s tega tekmovanja pa ima že tri kolajne. Član kranjskega Triglava je povedal marsikaj zanimivega o vrhuncu sezone, svojih pričakovanjih, pritisku, favoritih, svojih najlepših in najtežjih trenutkih, bratu Domnu in sestri Niki. Kaj vam pomeni prvo nordijsko SP na domačih tleh? S seboj prinaša dosti dela in pritiska, ker smo športniki, ki smo med kandidati za nastop v Planici, tudi ambasadorji tekmovanja. Tekmovanje...