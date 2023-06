Peter Prevc priprave malo bolj prilagaja letom

Slovenski skakalni as Peter Prevc je po grdem padcu, ki ga je med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici doživel na treningu na Bloudkovi velikanki, predčasno končal sezono. Po slabih treh mesecih se je spet podal na skakalnico – 60-metrsko v Žireh.

V prvih treh poskusih je bilo tudi malo razburljivo. »A ne zaradi tega, ker bi v zraku izvajal kakšne akrobacije. Ne, moje srce je preprosto bílo malce močneje kot običajno pred prvimi skoki v novi sezoni. Me pa zanima, kako bo to videti na večjih skakalnicah,« je radoveden 30-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih. Kot je pristavil, je njegovo telo v podobnem stanju, v kakršnem je bilo pred padcem. »Morda le nekoliko bolj zakrnelo,« se je namuznil in dodal, da priprave potekajo zelo podobno kot v prejšnjih letih. »Malo bolj jih prilagajam svojim letom.«

Po koncu sezone se je z družino za 17 dni odpeljal na popotovanje po Italiji. »Bilo je čudovito, no, v Italiji je zmeraj v redu,« je poudaril najstarejši od bratov Prevc, ki je našo zahodno sosedo z družino obiskal tudi pred desetimi dnevi, ko so se skupaj odpravili navijat za Primoža Rogliča na odločilni kronometer na Svete Višarje na kolesarski dirki po Italiji. »To je bil prijeten izlet. Šli smo že v petek, ko smo parkirali in prespali pri enem od kolegov. Vse dopoldne in nato do Rogličevega starta smo bili v Trbižu, nakar smo se odpeljali do velikega zaslona, kjer smo srečali veliko naših znancev. Tam smo potem počakali, da je Primož prikolesaril do vrha,« je razkril skupni zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16 in zaupal, da je tudi njegov petletni sin Ludvik z navdušenjem spremljal Rogliča. »No, on je tako ali tako ves Primož. Ima njegovo kapo, majico, torbico, nogavice ...«

Poleti ne bo tekmoval

V naslednjih tednih in mesecih bo krepil telesno pripravljenost in pilil skakalno tehniko, poletne tekme pa bo izpustil, da se bo lahko v miru pripravil za novo zimo. Na vprašanje, kako komentira nova pravila, je odvrnil, da jim ne preostane drugega, kot da se spet prilagodijo nanje. »Tekmovalci se sicer že dolgo borimo za to, da bi sleherne spremembe pravil dorekli že 1. marca, da bi jih lahko do zaključka sezone vsaj na suhem preizkusili in se o njih pogovorili, da bi potem proizvajalci opreme v začetku aprila vedeli, kaj morajo šivati. Tako pa se pravila določi šele 20. aprila in potrdi komaj 15. maja, nakar vsak s svojo razlago pride na prvo tekmo 15. julija. Potem sledijo nadaljnja usklajevanja, vse se zavleče v jesen, tako da prave drese dobimo šele tik pred začetkom tekmovalne zime,« je zmajeval z glavo Peter Prevc.