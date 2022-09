Peter Prevc praznuje: šampion skakalnic zdaj v klubu 30

Ko nekdo v deželi tako uspešnih in imenitnih športnikov, kot jih imamo na Slovenskem, štirikrat zapored osvoji prestižno lovoriko športnik leta, si seveda zasluži še posebno globok priklon. Kariera smučarskega skakalca Petra Prevca je v resnici posebna in vredna občudovanja. Priljubljeni Pero pa prav danes praznuje 30. rojstni dan.

Doma je iz Dolenje vasi v Selški dolini na Gorenjskem, prihaja iz velike družine, fenomen bratov skakalcev, ob Petru še štiri leta mlajši Cene ter 23-letni Domen, je že davno očaral svet zimskega športa tudi onstran slovenskih meja. Nato pa je začela trkati na vrata skakalnih aren še njihova sestrica Nika, zdaj najstnica. Današnji slavljenec je bil star osem let, ko se je zapisal Triglavu iz Kranja, pri trinajstih je njegov osebni rekord znašal 115 metrov, pospešeno je nizal uspehe v ostri mednarodni konkurenci.

Še kot ne polnoleten je nastopil na olimpijskih igrah v Vancouvru, s 7. mestom na srednji napravi močno opozoril nase, štiri leta pozneje v Sočiju je bil eden od treh slovenskih športnikov, ob Tini Maze in Žanu Koširju, z dvema olimpijskima kolajnama. V zimi 2015/16 je premikal mejnike, seveda zaradi 15 zmag v sezoni, rekordnega števila točk (2303), velikega kristalnega globusa in zlatega orla za zmagoslavje na prestižni novoletni turneji.

Ostal na trdnih tleh

Toda tudi pri največjih asih krivulja dosežkov niha, sledila je tekmovalna kriza, kot pravi športnik pa ni obupal in se je pozneje spet bližal svetovnemu vrhu.

Na letošnjih OI v Pekingu je osvojil zlato kolajno v mešani ekipni tekmi, srebrno v moštveni, na 4. mestu posamične preizkušnje na srednji napravi je za pičle 0,5 točke zaostal za stopničkami. Toda ob vseh uspehih je vselej ostal na trdnih tleh, prijazen do sogovornikov, vzornik otrokom – z življenjsko sopotnico Mino imata štiriletnega Ludvika in tri leta mlajšega Oskarja –, v javnosti vljuden, v novinarskih odgovorih zbran in temeljit. Mlada družina si je ustvarila dom v Radovljici, kjer bo danes veselo. In tudi mi sporočamo temu izjemnemu športniku – Peter, vse najboljši ob lepem osebnem jubileju!