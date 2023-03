Peter Prevc: Ko se tako razbiješ, se celotno telo zelo zakrči

Slovenski skakalni as Peter Prevc je po grdem padcu, ki ga je med nordijskim SP doživel na Bloudkovi velikanki, prvič spregovoril za javnost. Ob tem je zatrdil, da se bo maja spet pridružil reprezentanci na pripravah. Kakšno je zdaj vaše zdravstveno stanje? »Ko so me po padcu pripeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, so zdravniki postavili veliko diagnoz, ki pa so jih potem z nasmeškom črtali. Vse kosti so cele, le v vretencih so počile trabakule, in to na treh delih. To se mora zdaj spet zaceliti, preden bom lahko začel spet stoodstotno delovati oziroma trenirati.« Ali ste si...