Pet metrov iz dneva v dan vse bližjih

Slovensko atletiko preveva Čehov sindrom. Pa ne tisti ruskega pisatelja Antona Pavloviča Čehova, temveč tisti Kristjana Čeha. Ta je takoj na začetku tekmovanj po sprostitvi ukrepov zaradi koronakrize 7. junija v Domžalah s 66,29 m postavil državni rekord v metu diska, tudi skakalki s palico Tini Šutej je na svojem prvem tekmovanju v sezoni na odprtem, atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani, uspelo enako. Preskočila je letvico na višini državnega rekorda 475 cm in s tem dosegla najboljši izid na svetu v letošnji sezoni. Šutejeva je doslej na prostem najboljši izid 4,73 m skočila 15. septembra lani v Velenju, centimeter več, 474, pa za višino dvoranskega in absolutnega rekorda 23. februarja letos v Clermont-Ferrandu. Tokrat na stadionu v Spodnji Šiški je 31-letna članica celjskega Kladivarja, vadi jo Milan Kranjc, nekdanji trener bronastega na EP 2016 Roberta Rennerja, višine zmogla v prvih poskusih, z izjemo še ene rekordne znamke 480 cm, takrat je letvico trikrat podrla. V letošnjem letu je bila doslej po izidih najboljša Švedinja Michaela Meijer, ta je 27. junija skočila 4,72 m. Pri skakalcih in skakalkah s palico pa je treba omeniti dejstvo, da s svojim atletskim orodjem v času korona(samo)izolacije niso mogli denimo skakati v dnevni sobi. »Sama sem karanteno preživela na neki kmetiji. Trener Kranjc se je s prijateljem domenil, da lahko tam vadim, seveda je bilo vse prilagojeno. Pod kozolcem smo postaviti utežarno, vadila sem z utežmi, ki smo jih nekaj prinesli z atletskega stadiona Kladivarja. Trening za moč je bil takšen, kot ga izvajam na stadionu v Celju. Uporabljala pa sem tudi denimo ravno travnato površino za kratke teke in poskoke. Veliko stvari se je dalo postoriti, ne pa tudi tehničnega dela,« je obrazložilo dekle, ki skače vedno više pod nebo. Nadaljuje zimsko formo »Ko je bilo konec karantene, ko smo se lahko vrnili k vadbi na stadionu in se je začel tudi tehnični del treninga, pa so bili ti treningi res zelo uspešni. Lepo napredujem, to se je pokazalo tudi na uvodni tekmi," je omenila Šutejeva, ki pravi, da so najboljši pokazatelj forme ravno tekme. »Zelo sem zadovoljna, tekma se je super odvijala. Vedela sem, da sem dobro pripravljena. Skoki na začetnih višinah niso bili dobri, a sem zmogla prek letvice, na 475 pa sem odlično nastopila in jo z lahkoto preskočila. Želela sem si državnega rekorda, a tudi s 465 bi bila zadovoljna. Nadaljujem dobro formo iz zimske sezone in upam, da se bo na takšen način odvijalo tudi v prihodnje,« je omenila leta 2006 svetovna mladinska podprvakinja iz Pekinga, pet let pozneje druga tudi na univerzijadi v Shenzhenu. »Četudi letos ni pomembne tekme, si želim napredovati in visoko skakati, brez tega v naslednji sezoni ne bom mogla biti uspešna. Imam norme za olimpijske igre ter za SP in EP v dvorani, mirno se bom lahko pripravljala na ta tekmovanja v letu 2021. O naslednji sezoni pa še ne razmišljam, pripravila se bom na naslednji tekmi, na miting v Ljubljani in na državno prvenstvo v Celju. Menim, da bom lahko v dobrih pogojih, kot so bili tokrat, preskočila 4,80 m, katerim sem bila v Ljubljani blizu,« je sklenila Tina Šutej.