Peskovnik za šampionske igrice

No, nič se ni treba čuditi, da je Rafael Nadal tako uspešen na teniških igriščih. Novi mejnik 34-letnega Španca s 13. zmago na odprtem prvenstvu Francije v Parizu je zares impresiven in v sodobnih konkurenčnih časih globalnega športa neverjeten. Na Pirenejskem polotoku znajo izrabljati, predvsem v denarno krepkejših vzhodnih predelih Španije, prednosti ugodnega podnebja. Ste se kdaj vprašali, kako to, da imajo Španci toliko vrhunskih dirkačev v motociklizmu?



V Kataloniji in na Balearskih otokih, Nadal je z Majorke, je podnebje ugodno za prakticiranje športa vse leto, zato je Rafael Nadal Parera neprekosljiv kralj peščenih igrišč. Seveda brez velikega kančka nadarjenosti ne gre, a iz množice motociklistov na katalonskih tleh in cestah je bil ustvarjen tudi edinstveni Marc Marquez. Teniški veteran iz mesta Manacor na Majorki si je na letošnjem Roland Garrosu priigral 20. zmago za grand slam, s tem se je na vrhu večne lestvice izenačil z Rogerjem Federerjem, Novaku Đokoviću je po tokratnem porazu z 0:6, 2:6 in 5:7 pač v tolažbo le to, da je ostal številka ena na lestvici ATP, Rafa je drugi.



Peščeni teniški kralj je na OP Francije kot riba v vodi, prvič ga je osvojil že leta 2005, ko je štel 19 pomladi. »Vsi vemo in veste, kaj mi ta turnir pomeni, ponosen sem, že ko igram na njem. Da ga na koncu tudi osvojim, je pa resnično pravljica, še posebno v letošnjih razmerah,« je omenil iberski as, ki je za pozen oktobrski termin pariškega turnirja, spomladi so na peščenih igriščih razmere le malce drugačne, tudi prilagodil svojo igro.

Športna strica

Na novo se je prilagodil tudi njegov bančni račun, le s poklicnim tenisom je v karieri zaslužil že skoraj 123 milijonov dolarjev (103 milijone evrov). Ni slabo za teniško igro v peskovniku. A tudi za takšne igrice je treba imeti gene. Nadalov oče Sebastian je sicer poslovnež, lastnik zavarovalnice, podjetja za izdelavo oken in tudi lokalne restavracije. In zakaj Rafa ni zdaj uglajeni poslovnež s kravato in kovčkom, temveč se poti na igrišču?



Njegov stric Miguel Angel Nadal je bil vrhunski nogometaš, igral je za Mallorco, Barcelono in špansko državno vrsto, njegov drugi stric Toni Nadal ga je pri treh letih uvedel v teniško igro. Rafael je do 12. leta vadil tako tenis kot nogomet, bil je španski in evropski prvak z loparjem v svoji starostni kategoriji, oče pa ga je zaradi šolskih obveznosti postavil pred dejstvo, da je moral izbrati med nogometno in teniško igro. Odgovor je jasen, v prid španskega tenisa seveda.