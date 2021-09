Pepov recept Messija ni ustavil

Pred ponovitvijo letošnjega polfinala lige prvakov je trener PSG Mauricio Pochettino opozarjal, da je njegovo moštvo še v nastajanju. Marco Verratti, ki je skupaj z Lionelom Messijem v zadnjem hipu dobil zeleno luč zdravnikov, je težko vzpostavljal ravnovesje na sredini, kjer je Manchester City počel, kar je hotel. A v zaključkih akcij je angleški prvak vedno znova naletel na odličnega Gianluigija Donnarummo, ki je ob debiju v ligi prvakov prikazal šampionsko formo z eura 2020. Po hitrem vodstvu domačih, v osmi minuti je zadel Idrissa Gueye, je PSG zapravljive goste kaznoval prek Messija, ki si je izmenjal podajo s Kylianom Mbappéjem na robu 16-metrskega prostora in neubranljivo pomeril za svoj prvi gol v pariškem dresu.



»Zelo sem vesel, želja je bila res že velika,« je po tekmi priznal Argentinec. »To je šele moja druga domača tekma, počasi se privajam na soigralce. Dlje ko bomo igrali skupaj, bolje bo,« je na vprašanje o sodelovanju z Mbappéjem in Neymarjem po šele tretji skupni tekmi odgovoril Messi. Njegov zadetek v 74. minuti je začel noro slavje na tribunah, poneslo je tudi trenerja. »Dvajset let sem preživel ob spremljanju njegovih golov, tokrat je prvič zadel za ekipo, ki jo vodim jaz. Moral sem proslaviti,« je bil zadovoljen Pochettino, o čigar menjavi na tekmi z Lyonom – Messi je po nezadovoljni reakciji izpustil naslednji dve tekmi – zdaj ne govori nihče več. Cityjev strateg Josep Guardiola je priznal, da pariškega napada MNM ni mogoče ustavljati 90 minut. Messi je bil denimo v prvem polčasu neviden, žoge se je manjkrat dotaknil le vratar Donnarumma, a nato je udaril, ko je to njegovega nekdanjega trenerja iz Barcelone najbolj zabolelo.



»Poznam le en način, kako jih ustaviti. V bistvu sta dva: prvi je, da se braniš in moliš, drugi pa, da imaš žogo in ustvarjaš, kar smo storili mi. Messiju želim najboljše, upam, da je vesel in da tu uživa. Tako me je osrečil, ko sva bila skupaj,« je povedal Guardiola. PSG je zdaj z Bruggeem prvi s štirimi točkami, potem ko so Belgijci v Leipzigu šokirali ekipo Kevina Kampla (igral je vso tekmo) in zmagali z 2:1. City na tretjem mestu z ravno toliko točkami v skupini A zdaj čakata zaporedni tekmi z belgijskimi prvaki, Kampla pa dvojček s Francozi.

Luksemburški prvenec

Za Janom Oblakom je sanjska vrnitev na San Siro, kjer je leta 2016 z Atleticom izgubil finale z mestnim tekmecem Realom. Z igralcem več so rdeče-beli po zaslugi Antoina Griezmanna (prvi gol po vrnitvi v klub) in Luisa Suareza (11-m) uprizorili preobrat proti Milanu za končnih 2:1. Suarez je v 97. minuti zadel s panenko. Petardo Liverpoola v Portu, bilo je 1:5, je močno zasenčil poraz Reala s Šerifom v Madridu.



Brez poškodovanega Lovra Bizjaka sta bila junaka zmage z 2:1 Sebastien Thill, prvi Luksemburžan z golom v LP, in grški vratar Georgios Athanasiadis. »Zelo težko je igrati z najboljšimi na svetu. Ganjen sem, če bom še veliko govoril, bom kar zajokal,« je dejal Athanasiadis, ki z Moldavci s šestimi točkami zaseda vrh skupine na začetku zgodovinske prve sezone med elito.

