Peking 2022: spored zimskih olimpijskih iger

Na športnem veledogodku bo nastopila tudi olimpijska reprezentanca Slovenije. Ta ima v ognju kar nekaj želez, ki lahko sežejo po najvišjih mestih. Med 4. in 20. februarjem bodo športniki tekmovali v sedmih športih in 15 disciplinah. Skupno nas čaka 109 tekmovanj oziroma osem več kot na zadnji izvedbi dogodka leta 2018 v korejskem Pjongčangu.

Olimpijski spored

Naši športniki in športnice so se z dosedanjih izvedb zimskih olimpijskih vrnili z 21 kolajnami, od tega so jih 17 dosegli pod zastavo samostojne države. Najbolj plodno leto za Slovenijo je bilo leto 2014, ko so se olimpijci vrnili iz zimskih OI v ruskem Sočiju. Tedaj se je slovenska bera zaustavila pri številu osem, kar je našo državo, glede na število prebivalcev, na lestvici uvrstilo na drugo mesto. Največ kolajn so do sedaj slovenskih športniki dosegli v alpskem smučanju (9), med njimi tudi obe zlati (Tina Maze, Soči 2014).

Olimpijske igre v Pekingu se bodo začele v petek, 4. februarja, s slovesnim odprtjem ob 13. uri po srednjeevropskem časuzač. Prva priložnost za slovensko kolajno bo že dan pozneje, v soboto, 5. februarja, ko bo ob 11.45 posamična tekma smučarskih skakalk.

Peking2022Spored FOTO: Zx Igd

Hitri vlak med prizorišči

Četudi je bil za nosilca olimpijskih iger julija 2015 izbran Peking, ta ne bo gostil vseh športnikov in športnic. Poleg omenjenega milijonskega mesta bosta tekmovanja, ki za izvedbo zahtevajo določene naravne pogoje, gostili še dve prizorišči – Zhangdjiakou in Yanqing. Kljub zajetni razdalji – mesti sta od Pekinga oddaljeni za okoli 200 oziroma 90 kilometrov - sta tudi ti del pekinškega okrožja.

Za lažje premagovanje transportnih ovir so Peking z obema preostalima prizoriščema povezali s sodobno železniško povezavo. Zhangdjiakou s Pekingom dobri dve uri povezujejo sodobni hitri vlaki s konico v obliki naboja, ki lahko dosežejo tudi 350 kilometrov na uro. Tudi pri tem so bili Kitajci izjemno inovativni, saj gre za prvo visokohitrostno železniško omrežje, po katerem vlaki vozijo brez voznika.

Športnike bo med prizorišči vozil hitri olimpijski vlak.FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

V Peking, Zhangdjiakou in Yanqing so prireditelji umestili 26 tekmovalnih prizorišč, za katere so zatrdili, da bodo delovala zgolj z obnovljivimi viri energije. V ta namen so denimo v Zhangdjiakouu postavili ogromno omrežje sončnih celic, ki na dnevni bazi lahko proizvaja večjo količino električne energije kot celotna država Singapur.

V Ptičjem gnezdu še zimska otvoritev

Peking bo sicer postal prvo mesto v zgodovini, ki bo gostilo tako poletno kot zimsko izvedbo iger. Poletna različica se je v tem azijskem mestu zadržala leta 2008, precej tedaj zgrajenih objektov pa je vključenih tudi v letošnji program. Med njimi tudi stadion v Pekingu, zaradi svoje arhitekturne oblike znan tudi pod vzdevkom ptičje gnezdo. Tam je bila pred šestimi leti večina atletskih tekmovanj, tokrat pa bo gostil svečano otvoritev in zaključek olimpijskih iger.

Dvorana, ki je poleti 2008 gostila plavalce se bo pozimi spremenila v Ledeno kocko. FOTO: Tingshu Wang Reuters

Vodna kocka, plavalni center iz leta 2008, je postal Ledena kocka za curling. Dvorani Wukesong in Nacionalna dvorana za košarko in gimnastiko bosta gostili hokejske tekme. Edina novost v olimpijskem parku je dvorana z vzdevkom Ledeni trakovi za 12.000 gledalcev za hitrostno drsanje. Nova prizorišča pa bodo drugod po Pekingu, denimo za tekmovanja v deskanju in akrobatskem smučanju. Za slednje so zgradil 60-metrsko posebno skakalnico v bližini nekdanje jeklarne za več tisoč zaposlenih, ki je sedaj sodobni objekt z bari, restavracijami in pisarnami.

Novonastali zimski center Yanqing je nastal 90 kilometrov od središča Pekinga kot del vladnih načrtov, da do leta 2025 zaženejo na 156 milijard evrov ocenjeno industrijo zimskih športov. Tam so že pred leti zrasli številni prestižni hoteli in prizorišča s prvimi stezami za bob, sankanje in skeleton na Kitajskem. Slabih 20 kilometrov od tega tekmovališča je nov center za alpsko smučanje, ki bi v običajnih pogojih lahko sprejel do 15.000 gledalcev. Zaradi redkega sneženja na tem območju uporabljajo topove za umetni sneg. Upoštevajoč uradno oceno, objavljeno leta 2019, bodo za pripravo snega za vsa olimpijska prizorišča porabili približno 185 milijonov litrov vode.

Najbolj čist zrak

Zhangjiakou v domovini OI prihodnje leto opisujejo kot majhno mesto, a ima zgolj urbani del prek milijon prebivalcev in je tako vse prej kot majhen kraj. Je najbolj oddaljeno prizorišče letošnjih iger. Leži dobrih 200 kilometrov od centra Pekinga ob meji z notranjo Mongolijo ter je bilo zaradi vojaškega pomena na poti do Velikega kitajskega zidu naseljeno že pred 4500 leti. Oblasti zanj pravijo, da ima najbolj čist zrak med vsemi mesti severno od Rumene reke. Na prizoriščih v oklici mesta, graditi so jih začeli novembra 2016, bodo tekmovanja v smučarskih skokih, nordijski kombinaciji, smučarskem teku, biatlonu, smučanju prostega sloga in deskanju na snegu. Zanimiva oblika skakalnic ima veliko kupolo. Vse skupaj je v obliki črke S ter spominja na stilizirano žezlo »ruyi« z glavo v obliki oblaka ali pesti, ki simbolizira moč in srečo.

Olimpijski krogi v parku Zhangjiakou FOTO: Lisi Niesner Reuters

Med novimi objekti, ki so jih bili organizatorji primorani zgraditi, je tudi olimpijska vas, saj so prejšnjo po igrah 2008 oddali prebivalcem v trajno last. Enako se bo zgodilo tudi po letošnjem dogodku. Pravzaprav bo šlo za tri športne vasi - v vsakem omenjenem olimpijskem centru bo po ena in bo naenkrat sprejela po 6000 članov reprezentanc.

Maskota tekmovanja je panda v ledeni obleki

Z lokacijo olimpijskih iger je tesno povezana tudi letošnja maskota tekmovanja. Ta sliši na ime Bing Dwen Dwen. Gre za velikega pando, odetega v ledeno obleko, z zlatim srcem in veliko ljubeznijo do vseh zimskih športov. Na natečaju je bila podoba ogrožene vrste sesalcev, ki danes živi le še v nekaj med seboj izoliranih populacijah v gorskih gozdovih osrednje Kitajske, izbrana izmed 5.816 predlogov.

Maskota Bing Dwen Dwen FOTO: Fabrizio Bensch Reuters