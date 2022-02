PETRA MAJDIČ

Peking 2022: Zgodba iz Vancouvra je povzetek moje kariere

Nikoli ne bom pozabila prvega treninga na snegu, na katerem sem pri desetih letih sploh prvič stala na smučkah. To je bil zame kar šok. Potem so mi trenerji rekli, naj grem kar počasi za njimi in da me bodo že našli, ko se bodo vračali.