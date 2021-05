Paziti mora, da kdo ne izgubi glave

Ne bo pozabil dveh stoletnic

Negotova prihodnost Čeprav je mali Fernando, kar pravzaprav pomeni Fernandinho, kot kapetan popeljal Manchester City že do petega naslova angleških prvakov v zadnjih devetih letih in skupno sedmega v zgodovini kluba, je njegova prihodnost še negotova. Zato navijači že pritiskajo na vodstvo meščanov, da bi si brazilski as, ki je na Otok leta 2013 prišel iz Šahtarja, zaradi prikazanih predstav in voditeljskih sposobnosti vsekakor zaslužil novo pogodbo.

, ki je na začetku tega meseca (4. maja) dopolnil že 36 let, ni več najmlajši in zato tudi ne najhitrejši, vendar igra še vedno izjemno pomembno vlogo pri Manchester Cityju. To potrjuje tudi statistika iztekajoče se sezone: ko je bil brazilski veteran v začetni enajsterici, so angleški nogometni prvaki izgubili le tri od 22 tekem.Na njegove bogate izkušnje ogromno stavi tudi trener, zato ga je tudi že pred časom imenoval za prvega kapetana meščanov, ki bodo pojutrišnjem sploh prvič v zgodovini kluba igrali v velikem finalu lige prvakov. »Kadar imaš čast nositi kapetanski trak, imaš seveda še toliko večjo odgovornost. Takrat moraš stopiti pred ekipo in narediti vse, da se bo zanjo izšlo najbolje. V stresnih trenutkih, kakršnih v izločilnih tekmah in dvobojih za lovorike ne manjka, lahko hitro koga zanese in izgubi glavo ter naredi usodno napako. Zato je zelo pomembno, da kot kapetan med soigralci ohranjaš mirnost in paziš, da se ne bi kdo ujel v kakšno past,« je pojasnil Fernandinho oziroma mali Fernando in pripomnil, da se je z leti naučil brati igro in predvideti, kako se lahko razplete določena akcija.Izjemno je ponosen na to, da je lahko prispeval svoj delež k zgodovinskemu preboju Manchester Cityja v sklepno dejanje najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v katerem se bo v soboto (z začetkom ob 21. uri) proti Chelseaju prvikrat potegoval za prestižno lovoriko.»To je fantastičen uspeh. Če se samo malo ozrete na dolgo zgodovino kluba, vam bo hitro jasno, kaj vse je moral v vseh teh letih prestati, da se je prebil do sem. Z njim so trpeli tudi številni navijači, ki so kljub težkim časom ostali zvesti Cityju. Da smo zdaj v finalu lige prvakov, je nekaj posebnega za slehernega, ki je tako ali drugače del te sredine,« se je razgovoril 36-letni Brazilec in se spomnil dogodka, ki se mu je še posebno močno vtisnil v spomin.»Pred dvema letoma me je doletela čast, da sem na naše igrišče pospremil dve gospe, ki sta bili stari že več kot sto let. Lahko si le predstavljate, kaj vse sta doživeli v teh stotih letih spodbujanja za Manchester City. Prav zaradi (takšnih) navijačev se bomo tokrat še posebno potrudili,« je dal, kakor se glasi pravo ime obrambnega zveznega igralca iz Londrine v južnem delu Brazilije, jasno vedeti, da se bodo poskušali svojim privržencem oddolžiti s tako želeno lovoriko.