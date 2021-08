Pariz že vzljubil Messija, Mbappéju žvižgi

Noče pogodbe, želi Real

188

golov so skupaj na 263 tekmah lige prvakov dosegli Messi (120), Neymar (41) in Mbappé (27).

Nabito polne tribune Parka princev so spominjale na največje evropske večere, naelektreno vzdušje pa je svoj vrhunec doživelo, ko je na zelenico pritekel. Navijači Paris Saint-Germaina so pred ligaško tekmo s Strasbourgom pospremili uradno predstavitev moštva za novo sezono, ki obeta kot še nobena v vsega 51-letni zgodovini kluba.in seveda Messi so okrepitve, ki se jih ne bi sramoval noben evropski velikan. Parižani, razumljivo, največ pričakujejo od 34-letnega Argentinca, ki je po dolgem skandiranju dobil besedo na velikem odru sredi zelenice.»Dober večer. Za menoj je res zelo poseben teden. Rad bi se zahvalil vsem tem ljudem za lep sprejem ob prihodu v Pariz, res je bilo neverjetno,« je dejal Messi. »Zelo sem srečen, navdušen sem in zadovoljen, da sem tukaj in da začenjam novo etapo v življenju. Moja želja je velika in upam, da bomo lahko vsi skupaj uživali v izvrstnem letu,« je še dodal nekdanji član Barcelone, ki so mu privrženci pariških modrih pripravili tudi več napisov dobrodošlice v španščini.Slovesnost so vsaj malce pokvarili žvižgi, ko se je na velikem semaforju pojavila njegova podoba s številko sedem. Mbappé, ki že dlje zavrača novo pogodbo (trenutna se mu izteče junija 2022), je seveda velika želja madridskega Reala, močno naj bi bil načet tudi njegov odnos s športnim direktorjem pariškega kluba. A po tem, ko se je večina novih zvezdnikov preselila na tribune – tam sta Messija, Ramosa in Donnarummo čakala tudiin–, je bil ravno Mbappé tisti, ki je poskrbel, da Strasbourg ni pokvaril zabave.Z golom in podajo je pomagal odločiti tekmo (4:2), potem ko bi gostje skoraj izničili hiter zaostanek z 0:3. Trener PSGje priznal, da še ne ve, kdaj bo lahko računal na preostale novince, potem ko je vso tekmo odigral Hakimi, Wijnaldum pa je na zelenici preživel 88 minut. Ramosa muči poškodba leve mečne mišice, Messi pa se je šele dobro vrnil s počitnic. »Raven pripravljenosti se pri vseh razlikuje, morali bomo počakati, a ne smemo tvegati,« je ostal previden Pochettino. »Želim čestitati klubu, saj smo danes doživeli nekaj navdušujočega. Odziv je bil neverjeten. Bil sem v slačilnici, raje bi vse skupaj doživel zunaj, toda na nas je bila odgovornost, da takoj za tem odigramo tekmo, tako da smo morali ostati osredotočeni na to, da osvojimo tri točke, kar je bilo za nas najpomembneje. Za klub pa je bilo pomembna tudi ta predstavitev pred ljudmi,« je še povedal argentinski trener.Njegovo delo bo kmalu postalo še veliko težje, saj je na zelenici še vedno prostora le za enajst nogometašev. Po izgubljenem francoskem naslovu in izpadu v polfinalu lige prvakov je pritisk še toliko večji, ekipa zvezd pa se lahko hitro spremeni v potujoči cirkus. Primer madridskih galaktikov je lahko jasno opozorilo pariškim vesoljcem.