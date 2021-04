Pariški romantiki brez čustev Bayern dali na čevelj

Zadetek nekdanjega nogometaša Paris Saint-Germaina Erica Maxima Choupo-Motinga v 40. minuti ni bil dovolj, da bi si evropski klubski šampion Bayern v povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov rešil kožo po uvodnem porazu v Münchnu z 2:3. PSG je po lanskem finalnem porazu z bavarskim velikanom storil korak naprej, se otresel dolgoletne more in zlih duhov neuspehov, ki so ga tlačili, pa tudi znova vsaj deloma opravičil denar, ki ga že od leta 2011 v klub vlagajo katarski lastniki.



Že drugo sezono zapored je v polfinalu elitnega tekmovanja, v francoskem prvenstvu pa bo moral še zapeti iz petnih žil, da bo z vodilnega mesta sklatil letos izjemno žilavi Lille. »PSG je odrastel, rastel je iz dneva v dan, iz leta v leto. Pobrali smo se po vseh prejšnjih neuspehih, proti Bayernu je bila vojna in dobili smo jo,« pravi osrednji branilec Presnel Kimpembe, ki je s kapetanskim trakom, v odsotnosti poškodovanega Marquinhosa, zdržal na čelu pariške obrambe pred naletom nemškega stroja.



»Ko smo se branili ali napadali, smo delovali kot ekipa. Nogomet je šport, v katerem se moraš bojevati za lastno kožo. Denimo v času, ko sem kot odpuščeni trener Tottenhama visel doma, mi je manjkal prav takšen adrenalin, kot ga je prinesla tokratna tekma. Resda smo v osmini finala izločili Barcelono, zdaj Bayern, a ne menim, da nas to dejstvo zdaj postavlja v vlogo favorita,« je navrgel trener PSG Mauricio Pochettino. Klubski predsednik Naser Al Helaifi pa je dodal: »Veliko moštvo smo, imamo, s spoštovanjem do vseh drugih udeležencev zaključka elitnega tekmovanja, vse potrebno za končno zmago v ligi prvakov. A delo še ni povsem opravljeno. Kylian Mbappé in Neymar, po naslednji sezoni jima potečeta pogodbi, zdaj nimata nobenih izgovorov, da bi zapustila PSG. Prepričan sem, da bo Neymar tudi naslednjo sezono igral za nas in še dolga leta naprej.«

Neizmerno srečen

Kajti čeprav jima pogodbi potečeta šele naslednjo sezono, bi PSG, če bi ju prodal po sezoni 2020/21, z odškodnino mastno zaslužil. Namreč, ko pogodba poteče, bi lahko oba brez nadomestila zapustila francosko prestolnico. Brazilec, nazaj si ga želi Barcelona, je že izustil, da se v mestu luči počuti zadovoljnega in da podaljšanje pogodbe ne predstavlja težave. Nič čudnega, ob takšni plači in ob takšni množici pariških lepotic mu v poleg Benetk najbolj romantičnem mestu na svetu gotovo ni dolgčas.



Dolgčas ni bilo niti upravi, ko je leta 2017 za takrat rekordno vsoto 222 milijonov evrov iz katalonskega velikana na pariški park princev pripeljala razvpitega brazilskega nogometnega princa. Gotovo so se klubski veljaki potili, kaj če bo naložba zaradi katerega koli razloga šla rakom žvižgat. Zdaj pa Neymar pravi: »Pariz je moj dom, v njem se počutim zelo prijetno in sem bolj srečen kot kadar koli prej.«



Mbappé pa je sicer okrepitvena želja madridskega Reala. Matematika in nogomet sta natančni panogi, ves vržen denar v Paris Saint-Germain se je ob kakovosti igralskega kadra enkrat moral potrditi za opravičenega. A potrebni sta tudi prava vsebina in izvedba, če pa nogometni klub v svojih vrstah premore Kyliana Mbappéja, potem je jasno, da je ta dinamična investicija, ki se po vrednosti le plemeniti. Poleg PSG je polfinalist LP postal še Chelsea kljub porazu s Portom (Mehdi Taremi 94.), prevagala je uvodna zmaga z 2:0.

